HBO anuncia série de “Podres de Ricos” com retorno do elenco original

Lançado em 2018, “Podres de Ricos” acompanha Rachel Chu, personagem interpretada por Wu, uma professora de economia da Universidade de Nova York que viaja com o namorado, Nick Young, vivido por Henry Golding, para Singapura, onde participará do casamento do melhor amigo dele, Colin. Ao chegar ao país, ela descobre que Nick pertence a uma das famílias mais ricas da Ásia e precisa lidar com as diferenças sociais e com a resistência de Eleanor, mãe do namorado, que desaprova o relacionamento. Foto: Divulgação