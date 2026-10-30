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MÚSICA

Pabllo Vittar anima noite de Halloween em BH

Cantora traz à capital mineira o projeto Halloween da Pabllo, que ocupa a Serraria Souza Pinto no Dia das Bruxas.

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Estado de Minas
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Estado de Minas
Repórter
30/10/2026 18:03

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Cantora de São Luís, no Maranhão, encerra turnê de Halloween na capital mineira
Pabllo Vittar comanda show com diversos blocos, incluindo set de discotecagem crédito: Gabriel Renné/Divulgação

Conhecida por sucessos como “K.O.” e “Corpo sensual”, a cantora e compositora Pabllo Vittar traz a BH, pela primeira vez, o Halloween da Pabllo, com a temática “Circo dos horrores”, neste sábado (31/10), na Serraria Souza Pinto. 

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O show é dividido em quatro atos, com três trocas de figurino e repertório que contempla faixas como “Problema seu” e “Amante”, além de canções do novo disco “LOST IN LUST”, lançado no início de outubro. Ela ainda apresenta as músicas “Rockstar”, “Body type” e “Bad food” e dedica bloco ao projeto Club Vittar, em que se apresenta como DJ.





A drag queen acumula montagens marcantes, como a personagem Vampira, dos “X-Men”, e Kitana, de “Mortal Kombat”. No Halloween da Pabllo, mescla looks com temática circense, inspirados em Britney Spears, além de roupas pretas que destacam a estética sombria do show. 





A celebração, que já passou por São Paulo, Porto Alegre, Recife e Natal, chega a Belo Horizonte neste 31 de outubro, exatamente no Dia das Bruxas. 



HALLOWEEN DA PABLLO

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Com Pabllo Vittar, neste sábado (31/10), na Serraria Souza Pinto (Avenida Assis Chateaubriand, 809, Centro). Abertura dos portões às 21h e show às 23h. Ingressos à venda pela plataforma Uhuu.com. R$ 280 (inteira), R$ 140 (meia), R$ 154 (sócio clube Opus) e R$ 168 (ingresso solidário). 


Tópicos relacionados:

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