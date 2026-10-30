Henrique, da dupla com Juliano, sofre queda de cavalo em vaquejada

O sertanejo Henrique, que forma dupla com Juliano, caiu do cavalo na quarta-feira (28) durante a disputa da 22ª edição da Vaquejada de Garanhuns, em Pernambuco. A ocorrência foi divulgada pelo portal LeoDias.

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Apesar do tombo na arena, o cantor não se machucou. A assessoria do artista explicou à Quem, nesta sexta-feira (30), que o episódio é "normal para competidores de vaquejada" e confirmou que "não houve nenhum tipo de dano", destacando ainda que o músico retornou às pistas no dia seguinte.

Tradição esportiva no Nordeste, a vaquejada é disputada em duplas de cavaleiros, que trabalham juntos para derrubar um boi dentro de um trecho de areia demarcado como faixa de pontuação.

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Na pista, um dos vaqueiros emparelha com o boi para direcioná-lo, enquanto o outro segura o rabo do animal para tentar tombá-lo com as quatro patas para cima no espaço correto. Os pontos são concedidos após a conclusão válida do movimento, e a dupla com a pontuação mais alta sai vencedora.