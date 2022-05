Festival Sertanejo tem Henrique & Juliano e Alok hoje em BH

Dupla sertaneja Henrique & Juliano traz repertório de sucesso à capital mineira (foto: divulgação)

O Festival Sertanejo chega ao seu segundo e último dia neste sábado (14/5), com shows na Esplanada do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 – São José), a partir das 14h. Henrique & Juliano, João Gomes, Zé Felipe, Alok, Israel & Rodolffo, Vitinho Imperador, Boris Furman, Bruna Lipiani e DJ DH são as atrações. Ingressos, que variam de R$ 100 a R$ 610, estão disponíveis em www.nenety.com.br.





Na contramão do sertanejo, a Esplanada do Mineirão também será palco para Alok. Criado numa família em que seus pais (Swarup e Ekanta) e o irmão gêmeo (Bhaskar) são artistas da cena eletrônica, seu universo tem girado em torno da música desde os 10 anos de idade. Recém-classificado como o quarto melhor DJ do mundo pelo ranking da revista britânica DJ Mag, Alok é um dos artistas brasileiros mais ouvidos em todo o mundo no Spotify.