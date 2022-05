Sala Minas Gerais se abre a nova edição dos Concertos para a Juventude

O maestro José Soares rege a edição deste domingo da série "Concertos para a Juventude", com programa de compositores europeus (foto: Bruna Brandão/Divulgação)





Uma viagem musical pelo mundo com direito ao maestro como “guia”. Com seis apresentações agendadas para 2022, a série “Concertos para a Juventude”, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, promove mais uma edição neste domingo (15/5), a partir das 11h, em sua sede. Desta vez, os compositores selecionados são da Europa Oriental.









O programa desta semana celebra a música da Polônia, com a “Polonaise nº 1 em lá maior, op. 40, ‘Militar’”, de Chopin; da República Tcheca, com a abertura da ópera “A noiva vendida”, de Smetana; da Rússia, com a peça “Eugene Onegin: Valsa”, de Tchaikovsky; e da Croácia, com a abertura de “Cavalaria ligeira”, de Suppé, compositor e maestro do romantismo nascido no país dos Bálcãs, que fez carreira em Viena.





TROMBONE





A estrela do repertório vem da Rússia. O “Concerto para trombone”, de Rimsky-Korsakov, será interpretado pelo britânico Mark John Mulley, principal trombone da Filarmônica. “A música clássica é uma expressão artística que não tem idade para ser apreciada. Para os “Concertos para a Juventude”, buscamos, em primeiro lugar, peças que possam se adequar em concertos sem intervalo”, aponta José Soares.





Outra questão mais relevante, diz o regente, é o impacto que tais peças possam provocar no espectador. “Queremos que elas tenham impacto e tenham, muito entre aspas, uma conexão fácil com o público. E ainda temos que escolher músicas que mostrem a variedade do som da orquestra.”





Como a série tem um caráter didático, o próprio Soares faz uma explanação sobre o repertório de cada concerto. “Costumo guiar entre a execução das músicas e esta interlocução com o público acaba sendo um dos diferenciais desta série em relação aos concertos de assinatura”, diz ele. Nas duas edições anteriores, o público compareceu em peso na Sala Minas Gerais. “Cada vez mais incentivamos que as pessoas levem as crianças.”





Até o final deste ano, a série “Concertos para a Juventude” terá outras três datas: 31 de julho, com repertório dedicado a compositores franceses; 16 de outubro, com peças de italianos; e 27 de novembro, que vai se debruçar sobre a obra de autores do Brasil e das Américas.





CONCERTOS PARA A JUVENTUDE

Com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Neste domingo (15/5), às 11h, na Sala Minas Gerais – Rua Tenente Brito Melo. 1.090, Barro Preto, (31) 3219-9000. Entrada franca. Ingressos estão sendo distribuídos no site da Filarmônica; não haverá distribuição na hora do concerto. A apresentação será transmitida pelo canal da orquestra no YouTube