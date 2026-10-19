ABES-SP debate IA na fiscalização do saneamento

A Intelicity é especializada em soluções de inteligência artificial para o monitoramento da infraestrutura urbana e de saneamento. Suas tecnologias complementam as vistorias manuais com dados georreferenciados e auxiliam concessionárias e gestores públicos na manutenção de redes, na gestão da drenagem e no acompanhamento das condições do pavimento após obras. As soluções da empresa já alcançam cerca de 20 milhões de brasileiros.

“A ABES-SP reúne há décadas o melhor time de engenharia do país, e a Fenasan é o principal encontro desse setor. Estar aqui como patrocinador é uma forma de aproximar a inovação da prática da engenharia voltada ao saneamento. Nossos sistemas e soluções de IA monitoram e auxiliam as vistorias manuais com dados georreferenciados e já alcançam cerca de 20 milhões de brasileiros. Acreditamos que a próxima fase do saneamento no Brasil será guiada por dados, e queremos ajudar engenheiros e gestores a liderar essa transformação”, afirma Gustavo Miyake, diretor da Intelicity.

Tradição

Resgatado em 2017, o Bar da ABES-SP é uma iniciativa tradicional da entidade, que combina palestras com momentos de confraternização e troca de experiências. O evento marcou época na antiga sede da associação e, desde seu retorno, vem ampliando sua presença e reunindo profissionais, acadêmicos, gestores e empresas em torno de temas relevantes para o setor.

Em 2025, a iniciativa passou a integrar a programação da Fenasan, com um espaço exclusivo no estande da ABES-SP. A continuidade em 2026 reforça a proposta de aproximar especialistas e organizações, estimular o compartilhamento de conhecimento e ampliar as oportunidades de relacionamento profissional em um dos principais encontros do saneamento ambiental.

Hub Saneamento ABES

A ABES-SP preparou uma programação especial para a Fenasan 2026. Além do Bar da ABES-SP, o Hub Saneamento ABES promoverá outras palestras, rodas de conversa, trilhas de conhecimento e debates sobre temas como universalização, inovação, segurança hídrica, mudanças climáticas, reúso de água, regulação e formação de novos profissionais. Disponível neste link.

Serviço

Bar da ABES-SP na Fenasan

Data: 21 de outubro de 2026

Horário 18h às 20h

Local: Expo Center Norte – Pavilhões Verde e Vermelho

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário da feira: das 13h às 20h

Estande da ABES-SP: Rua P13/P15

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Mais informações: fenasan.com.br?