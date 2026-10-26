Mais pesada do mundo! Abóbora de 1,4 tonelada bate recorde mundial e entra para o Guinness

Pela vitória, Wallace recebeu US$ 3.500 (cerca de R$ 17,6 mil) e afirmou que preferiu participar de um concurso próximo de sua comunidade, apesar de propostas com prêmios maiores. O agricultor atribuiu parte do sucesso ao cultivo em estufa, adotado pela primeira vez nesta temporada, e à troca de conhecimentos entre produtores. Foto: Reprodução/Instagram