Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Mais pesada do mundo! Abóbora de 1,4 tonelada bate recorde mundial e entra para o Guinness

RF
Redação Flipar
  • Pela vitória, Wallace recebeu US$ 3.500 (cerca de R$ 17,6 mil) e afirmou que preferiu participar de um concurso próximo de sua comunidade, apesar de propostas com prêmios maiores. O agricultor atribuiu parte do sucesso ao cultivo em estufa, adotado pela primeira vez nesta temporada, e à troca de conhecimentos entre produtores.
    Pela vitória, Wallace recebeu US$ 3.500 (cerca de R$ 17,6 mil) e afirmou que preferiu participar de um concurso próximo de sua comunidade, apesar de propostas com prêmios maiores. O agricultor atribuiu parte do sucesso ao cultivo em estufa, adotado pela primeira vez nesta temporada, e à troca de conhecimentos entre produtores. Foto: Reprodução/Instagram
  • A abóbora é um fruto originário das Américas, cultivado há milhares de anos por diferentes povos indígenas e hoje presente na alimentação de diversas culturas. Pertencente à família das cucurbitáceas, a mesma do pepino, do melão e da melancia, ela possui diversas espécies, formatos, cores e tamanhos.
    A abóbora é um fruto originário das Américas, cultivado há milhares de anos por diferentes povos indígenas e hoje presente na alimentação de diversas culturas. Pertencente à família das cucurbitáceas, a mesma do pepino, do melão e da melancia, ela possui diversas espécies, formatos, cores e tamanhos. Foto: Pexels/Jeffry Surianto
  • Embora a variedade mais conhecida tenha casca alaranjada, existem abóboras esverdeadas, amarelas, brancas e até com tons acinzentados. Sua polpa tem sabor suave e levemente adocicado, característica que permite o uso tanto em receitas doces quanto salgadas.
    Embora a variedade mais conhecida tenha casca alaranjada, existem abóboras esverdeadas, amarelas, brancas e até com tons acinzentados. Sua polpa tem sabor suave e levemente adocicado, característica que permite o uso tanto em receitas doces quanto salgadas. Foto: Domínio Público
  • O alimento é rico em betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A, importante para a visão, a pele e o sistema imunológico. Também contém fibras, potássio e outros nutrientes, além de apresentar baixo valor calórico.
    O alimento é rico em betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A, importante para a visão, a pele e o sistema imunológico. Também contém fibras, potássio e outros nutrientes, além de apresentar baixo valor calórico. Foto: gate74/Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay