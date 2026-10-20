Novas regras para embalagens na Europa miram um hábito comum nos restaurantes e abrem espaço para uma mudança no que os clientes podem levar de casa à mesa
Clientes poderão levar potes próprios para pedir comida e embalagens individuais serão vetadas; descubra como a medida impacta o seu dia a dia
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A União Europeia aprovou o Regulamento (UE) 2025/40 com o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos plásticos e incentivar o uso de materiais reutilizáveis na hotelaria. A aplicação da normativa teve início em 12 de agosto de 2026, com mudanças progressivas estabelecidas pelas instituições europeias para bares e restaurantes ao longo dos próximos anos.
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Materiais descartáveis como sacolas, canudos, pratos e talheres de uso único já vinham perdendo espaço em supermercados e no comércio em geral, substituídos por alternativas de papelão, papel ou madeira. A nova legislação foca agora em itens menores que continuam presentes na rotina dos estabelecimentos gastronômicos, como recipientes descartáveis de entrega e pequenas embalagens plásticas.
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Restrições para sachês e porções individuais
Em 1 de janeiro de 2030, passam a valer as restrições voltadas a embalagens individuais de plástico utilizadas para servir condimentos. A determinação atinge pequenos sachês e potes individuais de plástico destinados a molhos como ketchup e maionese, além de açúcar, sal ou leite para café. A proibição foca em determinados recipientes plásticos de uso único, sem abranger a totalidade dos sachês monodose existentes no mercado.
A legislação determina exceções para a continuidade desses produtos em casos pontuais: o uso segue liberado quando as embalagens acompanharem comida preparada para viagem voltada ao consumo imediato. A presença desses itens plásticos também é permitida por motivos de higiene e segurança em centros sanitários e assistenciais específicos.
Uso de recipientes próprios pelos clientes
A partir de 12 de fevereiro de 2027, bares e restaurantes que comercializam comida preparada ou bebidas para viagem precisam permitir que os clientes utilizem potes próprios. Os consumidores poderão levar itens como vasilhas e copos reutilizáveis para retirar pedidos. Os locais ficam proibidos de cobrar preços superiores ou aplicar condições menos favoráveis a quem escolher essa alternativa.
Os recipientes levados pelos clientes devem respeitar condições mínimas de higiene e adequação aos alimentos ou bebidas. Diante de potes sujos ou fora dos requisitos necessários, os funcionários podem recusar o uso do material. Os estabelecimentos também devem fixar cartazes ou avisos visíveis para informar o público sobre essa possibilidade.
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A partir de 12 de fevereiro de 2028, entra em vigor a obrigação para que estabelecimentos com comida ou bebidas para viagem ofereçam alternativas de embalagens reutilizáveis aos consumidores, com exceções previstas para microempresas.