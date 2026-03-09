Plástico na comida é seguro? O risco dos microplásticos na sua cozinha

Aquela dica que viralizou na internet de usar plástico-bolha para organizar a geladeira pode parecer genial, mas esconde um risco invisível à saúde: a contaminação por microplásticos. O uso de recipientes e embalagens plásticas na cozinha, especialmente de forma inadequada, libera partículas microscópicas que acabam em nossa comida e, consequentemente, em nosso corpo.

O problema se agrava com práticas comuns do dia a dia. Aquecer alimentos em potes de plástico no micro-ondas, por exemplo, acelera a degradação do material e a liberação de substâncias químicas, como bisfenol A (BPA) e ftalatos. O mesmo acontece ao armazenar alimentos quentes ou muito gordurosos nesses recipientes.

Até mesmo o congelamento ou o contato prolongado com a comida pode causar a migração dessas partículas. Plásticos não projetados para contato com alimentos, como o plástico bolha, são ainda mais perigosos, pois podem conter aditivos tóxicos que não foram testados para o consumo humano.

Esses microplásticos, uma vez ingeridos, podem se acumular no organismo. Estudos recentes apontam preocupações sobre riscos cardiovasculares, inflamações, desequilíbrios hormonais e possíveis problemas hepáticos e respiratórios, embora a extensão total dos danos ainda esteja sendo investigada pela ciência.

Como reduzir o risco de contaminação

Pequenas mudanças na rotina da cozinha podem fazer uma grande diferença para proteger sua alimentação e sua saúde. A principal recomendação é priorizar materiais mais seguros e estáveis para armazenar e aquecer os alimentos.

Adotar algumas práticas simples diminui a exposição diária a esses componentes nocivos. Confira algumas dicas práticas:

Prefira vidro, cerâmica e inox: use recipientes desses materiais para guardar e, principalmente, para aquecer a comida. Eles são inertes e não liberam substâncias nos alimentos

use recipientes desses materiais para guardar e, principalmente, para aquecer a comida. Eles são inertes e não liberam substâncias nos alimentos Nunca aqueça no plástico : se precisar usar o micro-ondas, transfira a comida do pote de plástico para um prato de vidro ou cerâmica antes de aquecer

se precisar usar o micro-ondas, transfira a comida do pote de plástico para um prato de vidro ou cerâmica antes de aquecer Verifique os símbolos: na base dos potes plásticos, procure o símbolo de um triângulo com um número dentro. Plásticos com os números 2, 4 e 5 são considerados mais seguros para alimentos. Evite os de número 3, 6 e 7

na base dos potes plásticos, procure o símbolo de um triângulo com um número dentro. Plásticos com os números 2, 4 e 5 são considerados mais seguros para alimentos. Evite os de número 3, 6 e 7 Cuidado com recipientes danificados: potes de plástico arranhados, manchados ou muito antigos devem ser descartados. As fissuras facilitam a liberação de micropartículas

potes de plástico arranhados, manchados ou muito antigos devem ser descartados. As fissuras facilitam a liberação de micropartículas Evite o contato direto: ao levar comida em embalagens plásticas, como as de delivery, tente transferi-la para um recipiente de vidro ou inox assim que chegar em casa

ao levar comida em embalagens plásticas, como as de delivery, tente transferi-la para um recipiente de vidro ou inox assim que chegar em casa Lave grãos e arroz: lavar o arroz antes de cozinhar pode ajudar a reduzir a quantidade de microplásticos presentes nos grãos

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.