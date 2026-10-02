Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

emnify designa Sacha Herrmann como Diretor Financeiro e Christian Friis como Diretor de Receitas

As designações ampliam a equipe executiva da emnify para acelerar o crescimento internacional.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
02/10/2026 18:42

compartilhe

A emnify, líder mundial em conectividade IoT, anunciou hoje as designações de Sacha Herrmann como Diretor Financeiro e Christian Friis como Diretor de Receitas, com efeito imediato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261001954125/pt/

emnify Appoints Sacha Herrmann as Chief Financial Officer and Christian Friis as Chief Revenue Officer

emnify Appoints Sacha Herrmann as Chief Financial Officer and Christian Friis as Chief Revenue Officer

As designações seguem-se à recente designação de Kenneth De Spiegeleire como Diretor Executivo e de Frank Stoecker como Presidente Executivo do Conselho Administrativo. Em conjunto, estas mudanças na liderança potencializam as capacidades financeiras, operacionais e comerciais da empresa, à medida que esta entra em sua próxima fase de crescimento internacional.

"Temos demonstrado um bom ritmo de crescimento. Nossa ambição agora é transformá-lo em liderança mundial na categoria", disse Kenneth De Spiegeleire, Diretor Executivo da emnify. "Isso exige um foco mais preciso, execução disciplinada e as competências adequadas nos lugares corretos. Sacha traz liderança financeira e experiência operacional para nos ajudar a crescer com confiança. Christian traz a intensidade comercial e a experiência em entrada no mercado internacional para expandir nossa base de clientes e acelerar o crescimento. Ambos são líderes comprovados e estou muito feliz em recebê-los na emnify."

Sacha Herrmann traz consigo mais de 25 anos de experiência internacional em finanças e liderança operacional. Mais recentemente, atuou como Diretor Executivo da Soldo, onde supervisionou a transição da empresa da distribuição de cartões para a governança financeira completa. Na Nexthink, Sacha ajudou a transformar a empresa em uma líder mundial em software, avaliada em cerca de US$ 3 bilhões. Ao longo de sua carreira, Sacha liderou equipes multifuncionais na Suíça, nos EUA e no Reino Unido, e captou recursos junto a importantes investidores internacionais. Ele é contador público certificado (CPA) e iniciou sua carreira em auditoria.

"A emnify tem a tecnologia, a oportunidade de mercado e a ambição para se converter em uma empresa que defina o setor de conectividade global da IoT", disse Sacha Herrmann. "Meu papel é ajudar a traduzir esta ambição em um modelo operacional escalável, trazendo clareza às decisões, disciplina aos investimentos e a base financeira necessária para um crescimento sustentável. Estou entusiasmado em me unir a Kenneth e à equipe em um momento tão importante da jornada da emnify."

Christian Friis traz consigo ampla experiência em expandir negócios de tecnologia de alto crescimento em IA, SaaS B2B, fintech e telecomunicações. Antes de ingressar na emnify, liderou a organização mundial de entrada no mercado da Dixa e ocupou cargos de liderança sênior na TDC e na Nets. Ele iniciou sua carreira em consultoria estratégica e, desde então, criou e liderou organizações comerciais internacionais em diversos mercados de tecnologia.

"A emnify desenvolveu uma tecnologia diferenciada em um mercado com enorme potencial", disse Christian Friis. "A oportunidade é converter esta vantagem em ainda mais valor aos clientes e um crescimento mais previsível em todo o mundo. Isso significa manter um relacionamento próximo aos clientes, visar nossa estratégia comercial e executar com rapidez e consistência. Estou animado em me unir à equipe e ajudar a contribuir com a próxima etapa."

Como Diretor Financeiro, Sacha irá liderar a organização financeira mundial da emnify e ajudar a moldar seu modelo financeiro e operacional para escalabilidade. Como Diretor de Receitas, Christian irá liderar a organização mundial de receita da empresa, com foco em valor para o cliente, execução comercial e expansão internacional.

Sobre a Emnify

A emnify é uma premiada provedora de conectividade IoT que opera sua SuperRede IoT mundial com acesso a mais de 550 redes móveis em mais de 200 países. Impulsionada por seu próprio núcleo móvel nativo da nuvem, implantado em nove regiões do mundo, a emnify permite que empresas implantem e gerenciem dispositivos conectados com controle em tempo real sobre conectividade, roteamento e políticas. A empresa oferece suporte a milhões de dispositivos a nível mundial em diversos setores, incluindo gerenciamento de frotas, aviação, carregamento de veículos elétricos, infraestrutura digital e produtos eletrônicos de consumo. Fundada em 2014 e com sede em Berlim, a emnify continua impulsionando a conectividade preparada para o futuro mediante padrões abertos, incluindo SGP.02, SGP.22 e SGP.32.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para mídia

Fernanda Marques

fernanda.marques@emnify.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

emnify.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay