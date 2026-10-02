emnify designa Sacha Herrmann como Diretor Financeiro e Christian Friis como Diretor de Receitas

A emnify, líder mundial em conectividade IoT, anunciou hoje as designações de Sacha Herrmann como Diretor Financeiro e Christian Friis como Diretor de Receitas, com efeito imediato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261001954125/pt/

emnify Appoints Sacha Herrmann as Chief Financial Officer and Christian Friis as Chief Revenue Officer

As designações seguem-se à recente designação de Kenneth De Spiegeleire como Diretor Executivo e de Frank Stoecker como Presidente Executivo do Conselho Administrativo. Em conjunto, estas mudanças na liderança potencializam as capacidades financeiras, operacionais e comerciais da empresa, à medida que esta entra em sua próxima fase de crescimento internacional.

"Temos demonstrado um bom ritmo de crescimento. Nossa ambição agora é transformá-lo em liderança mundial na categoria", disse Kenneth De Spiegeleire, Diretor Executivo da emnify. "Isso exige um foco mais preciso, execução disciplinada e as competências adequadas nos lugares corretos. Sacha traz liderança financeira e experiência operacional para nos ajudar a crescer com confiança. Christian traz a intensidade comercial e a experiência em entrada no mercado internacional para expandir nossa base de clientes e acelerar o crescimento. Ambos são líderes comprovados e estou muito feliz em recebê-los na emnify."

Sacha Herrmann traz consigo mais de 25 anos de experiência internacional em finanças e liderança operacional. Mais recentemente, atuou como Diretor Executivo da Soldo, onde supervisionou a transição da empresa da distribuição de cartões para a governança financeira completa. Na Nexthink, Sacha ajudou a transformar a empresa em uma líder mundial em software, avaliada em cerca de US$ 3 bilhões. Ao longo de sua carreira, Sacha liderou equipes multifuncionais na Suíça, nos EUA e no Reino Unido, e captou recursos junto a importantes investidores internacionais. Ele é contador público certificado (CPA) e iniciou sua carreira em auditoria.

"A emnify tem a tecnologia, a oportunidade de mercado e a ambição para se converter em uma empresa que defina o setor de conectividade global da IoT", disse Sacha Herrmann. "Meu papel é ajudar a traduzir esta ambição em um modelo operacional escalável, trazendo clareza às decisões, disciplina aos investimentos e a base financeira necessária para um crescimento sustentável. Estou entusiasmado em me unir a Kenneth e à equipe em um momento tão importante da jornada da emnify."

Christian Friis traz consigo ampla experiência em expandir negócios de tecnologia de alto crescimento em IA, SaaS B2B, fintech e telecomunicações. Antes de ingressar na emnify, liderou a organização mundial de entrada no mercado da Dixa e ocupou cargos de liderança sênior na TDC e na Nets. Ele iniciou sua carreira em consultoria estratégica e, desde então, criou e liderou organizações comerciais internacionais em diversos mercados de tecnologia.

"A emnify desenvolveu uma tecnologia diferenciada em um mercado com enorme potencial", disse Christian Friis. "A oportunidade é converter esta vantagem em ainda mais valor aos clientes e um crescimento mais previsível em todo o mundo. Isso significa manter um relacionamento próximo aos clientes, visar nossa estratégia comercial e executar com rapidez e consistência. Estou animado em me unir à equipe e ajudar a contribuir com a próxima etapa."

Como Diretor Financeiro, Sacha irá liderar a organização financeira mundial da emnify e ajudar a moldar seu modelo financeiro e operacional para escalabilidade. Como Diretor de Receitas, Christian irá liderar a organização mundial de receita da empresa, com foco em valor para o cliente, execução comercial e expansão internacional.

Sobre a Emnify

A emnify é uma premiada provedora de conectividade IoT que opera sua SuperRede IoT mundial com acesso a mais de 550 redes móveis em mais de 200 países. Impulsionada por seu próprio núcleo móvel nativo da nuvem, implantado em nove regiões do mundo, a emnify permite que empresas implantem e gerenciem dispositivos conectados com controle em tempo real sobre conectividade, roteamento e políticas. A empresa oferece suporte a milhões de dispositivos a nível mundial em diversos setores, incluindo gerenciamento de frotas, aviação, carregamento de veículos elétricos, infraestrutura digital e produtos eletrônicos de consumo. Fundada em 2014 e com sede em Berlim, a emnify continua impulsionando a conectividade preparada para o futuro mediante padrões abertos, incluindo SGP.02, SGP.22 e SGP.32.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001954125/pt/

Contato para mídia

Fernanda Marques

fernanda.marques@emnify.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

emnify.com