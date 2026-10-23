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ESPÉCIE EM EXTINÇÃO

Conheça o raro sauim-de-coleira em ação especial no Zoológico de BH

Atividade no sábado apresenta casal de primatas ameaçados e convida o público a entender ações de enriquecimento e preservação na capital mineira

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
23/10/2026 15:05 - atualizado em 23/10/2026 15:06

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Conheça o raro sauim-de-coleira em ação especial no Zoológico de BH
O sauim-de-coleira, espécie ameaçada de extinção, é destaque em programação especial de conscientização no Zoológico de Belo Horizonte. crédito: Suziane Brugnara/PBH

O Jardim Zoológico de Belo Horizonte realiza neste sábado (24/10), das 10h às 13h, o "Encontro com Sauim-de-coleira". A ação ocorre no setor de Pequenos Primatas para celebrar o dia da espécie (Saguinus bicolor) e conscientizar os visitantes sobre a conservação desse animal.

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Símbolo da preservação ambiental no Amazonas, o primata recebeu o título de mascote oficial de Manaus em 2005. O público poderá conhecer o casal que vive na instituição desde 2025. A fêmea veio do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ) em 5 de junho, e o macho chegou em 21 de outubro, transferido do Zoológico de Sorocaba (SP).

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A chegada dos animais cumpre o Programa de Manejo Ex situ de Espécies Ameaçadas, firmado em Acordo de Cooperação Técnica entre a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Ministério do Meio Ambiente.

Ações de bem-estar animal

A atividade destaca o Programa de Bem-estar Animal, estruturado no modelo dos "Cinco Domínios": nutrição e hidratação; ambiente físico; saúde e integridade física; comportamento; e estado mental ou afetivo. A ação do dia 24 tem foco no ambiente físico, e busca ensinar reações naturais ao animal por meio de enriquecimento estrutural.

Por ser uma espécie arborícola, o sauim-de-coleira permanece grande parte do tempo nas árvores. A equipe técnica instalou itens nos recintos para aproveitar todos os estratos: vegetação interna, abrigos no topo e passarelas feitas com troncos e mangueiras de bombeiro.

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Os recintos ficam em um fragmento de mata na área central do zoológico. Feitas de tela, as estruturas permitem aos animais observar a vegetação do lado de fora, elemento que pode exercer influência positiva em seu comportamento.

Ameaças à espécie

O sauim-de-coleira habita uma área de 8.353 quilômetros quadrados no Amazonas, restrita a partes de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. O território representa uma das menores distribuições geográficas entre primatas do país.

Presente nas Listas Vermelhas de Espécies Ameaçadas de Extinção como "Em Perigo" pelo ICMBio (2026) e "Criticamente em Perigo" pela IUCN (2026-1), o primata sofre impactos diretos:

  • perda, fragmentação e descaracterização do habitat provocadas pelo avanço da agropecuária e pela expansão urbana desordenada;

  • atropelamentos nas estradas e eletrocussão em fios de alta tensão;

  • doenças adquiridas pelo contato humano e ataques de animais domésticos;

  • competição por espaço e alimento com o sagui-de-mãos-douradas (Saguinus midas), espécie mais adaptável.

A atividade convida à reflexão sobre a situação crítica do animal na natureza e apresenta a importância do trabalho dos zoológicos na conservação integrada.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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