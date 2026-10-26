A luz de falha do motor acendeu? Os sinais que aparecem junto com o alerta ajudam a entender se é hora de parar o carro ou se você pode seguir dirigindo

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Dirigir pode representar uma experiência libertadora ou uma tarefa necessária no dia a dia. Contudo, o surgimento inesperado da luz de falha do motor, chamada de "Check Engine", figura como o aviso mais perturbador do quadro de instrumentos. O acendimento desse indicador costuma gerar sentimentos como inquietação, frustração, confusão e pânico entre os motoristas.

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Esse alerta indica a necessidade de checar o motor, sem detalhar qual falha ocorreu no momento. O sistema de diagnóstico a bordo (OBD) controla o indicador e aciona a luz quando a central eletrônica constata anomalias mecânicas no propulsor ou em peças associadas.

A gravidade dos defeitos potenciais pode oscilar consideravelmente:

cabos soltos ou solenoides desgastados;

catalisadores defeituosos ou válvulas EGR rompidas;

polias da correia de distribuição partidas em duas partes.

Comportamento da luz no painel

O estado visual da lâmpada determina o procedimento adequado para o condutor:

luz fixa: permite seguir dirigindo com cuidado, sem forçar a aceleração, deslocando o veículo diretamente para a oficina mecânica mais próxima para conter danos progressivos;

luz intermitente: sinaliza uma falha grave, exigindo parar o automóvel, desligar a ignição o quanto antes e acionar o guincho.

Essa situação crítica ocorreu durante testes em uma rodovia em direção a Stuttgart, às três da tarde, com tráfego escasso. Sem limites de velocidade, o condutor de um Irmscher Vectra GTS i35 Kompressor acelerava a 235 km/h, 240 km/h e 250 km/h, buscando a máxima teórica de 285 km/h, quando a luz de avaria acendeu.

Ao começar a piscar, o veículo ativou o modo de segurança, perdeu potência e desacelerou rápido. Por não desligar o carro na rampa de saída, o sistema mecânico apagou sozinho por segurança, cortando a assistência da direção e dos freios. O veículo alcançou uma parada de ônibus por inércia e seguiu de guincho até a sede da Irmscher.

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O diagnóstico final apontou folga na polia guia da correia de distribuição, componente que partiu ao meio por continuar operando. Entre as luzes de alerta, esta exige atenção máxima, pois trafegar com ela acesa acarreta reprovação imediata na inspeção técnica veicular (ITV), que fiscaliza o defeito com tolerância zero.