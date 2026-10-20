Minha melhor amiga desbanca 'Ainda estou aqui' e bate recorde nos cinemas
Sucesso com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli ultrapassa 5,8 milhões de ingressos e se consagra como o maior fenômeno do cinema pós-pandemia
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"Minha melhor amiga", filme de Susana Garcia, continua fazendo sucesso nos cinemas brasileiros. A comédia com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli chegou à marca de 5,84 milhões de ingressos vendidos em todo o país. Com esse resultado, a produção nacional se consagrou oficialmente como o maior sucesso e a maior bilheteria do cinema brasileiro no período pós-pandemia.
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Com essa marca, o longa-metragem desbancou o vencedor do Oscar "Ainda estou aqui", de Walter Salles. A obra de Salles registrou 5,8 milhões de espectadores durante o período em que esteve em cartaz entre 2024 e 2025.
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Recorde de bilheteria no século XXI
Ao somar 5,84 milhões de ingressos vendidos, "Minha melhor amiga" assumiu o posto de oitavo filme brasileiro de maior bilheteria no século XXI. A comédia também alcançou o maior público para uma produção nacional desde "Minha mãe é uma peça", lançado em 2019, que levou 11,6 milhões de pessoas às salas.
No momento, o filme ocupa a terceira posição na lista dos dez títulos mais assistidos nos cinemas nacionais. Apenas durante o último fim de semana registrado, a comédia dirigida por Susana Garcia reuniu 126 mil pessoas nas salas de cinema.
No balanço semanal, somente duas produções superaram a comédia nacional nas bilheterias brasileiras. "Street Fighter" liderou a procura com 245 mil ingressos vendidos, enquanto "Verity" registrou um público de 239 mil espectadores no período.
Filmes mais vistos nos cinemas nacionais
Confira os dez filmes mais vistos nos cinemas brasileiros no fim de semana:
"Verity", com 239 mil espectadores
"Street Fighter", com 245 mil ingressos
"Minha melhor amiga", com 126 mil espectadores
"Outra mamãe", com 113 mil espectadores
"Dentro da baleia", com 63 mil espectadores
"Se eu fosse você 3", com 59 mil espectadores
"Carros", com 48 mil espectadores
"As aventuras de Tadeo e a lâmpada mágica", com 39 mil espectadores
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