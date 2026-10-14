Dakila apresenta Multigerador de Energia Quântica a mais de mil pessoas em MS

O Ecossistema Dakila apresentou o Multigerador de Energia Quântica a mais de mil pessoas no domingo (11), no Recanto de Havalon, na Cidade Zigurats, em Corguinho (MS). Visitantes de vários estados brasileiros e de outros países acompanharam o anúncio, feito por Urandir Fernandes de Oliveira, fundador e presidente do Ecossistema Dakila. Segundo Dakila, a tecnologia foi criada para atender a uma demanda global e transformar a vida de milhares de famílias.

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O que é o Multigerador de Energia Quântica?

O Multigerador de Energia Quântica é um gerador de energia com sistema de exponenciação e retroalimentação: parte da energia que ele produz volta ao próprio sistema. A associação resume a ideia no slogan "Energia que gera mais energia" e descreve a tecnologia como "a energia do futuro". Os desenvolvedores chamam de geração exponencial a produção que, segundo eles, se potencializa de forma contínua. A apresentação também citou uma entrada de "energia solar artificial", integrada ao sistema, e ligou o conceito às pesquisas de Nikola Tesla.

Estrutura e capacidade do multigerador

O modelo apresentado ao público tem dimensões semelhantes às de um freezer grande de duas portas e foi projetado de forma aberta, para permitir a observação de sua estrutura interna. Para a comercialização futura, o desenvolvimento prevê versões portáteis, com tamanho aproximado do de um frigobar. Em termos de capacidade, segundo a associação, a unidade demonstrada pode abastecer de oito a quinze casas, ou até meia quadra de uma cidade, em condições normais de uso.

Quem desenvolve o multigerador de energia

A coordenação do projeto é de Helton Marques, e o engenheiro eletricista Severiano Castelo participa da parte técnica. O desenvolvimento é resultado da parceria entre o Ecossistema Dakila e a S&S Tecnologia. O anúncio fez parte das atividades de campo da associação, realizadas de 8 a 13 de outubro em Corguinho.

Energia limpa e sustentável para famílias

Entre os destaques do projeto estão a energia limpa, associada a menor impacto ambiental, e a sustentabilidade. A associação afirma que o equipamento responde a uma demanda global por alternativas de geração, e o discurso de lançamento colocou as famílias no centro: a promessa é de mais autonomia para quem hoje depende de fontes externas. Em um período em que o acesso à energia preocupa moradores de áreas rurais e isoladas, uma tecnologia com essa proposta tende a gerar perguntas e, se avançar, interessados em testá-la.

Frequências programáveis e pesquisa experimental

O gerador tem controle e emissão de frequências programáveis, o que permite adotar padrões diferentes conforme cada aplicação. O projeto prevê ainda propostas experimentais para investigar possíveis interações entre energia, frequências, campos e sistemas biológicos. Essa frente pode aproximar o multigerador de pesquisadores que queiram testar hipóteses com energia e frequências no mesmo equipamento, e é uma das razões pelas quais a associação fala em possibilidades além da geração.

Onde foi o lançamento do Multigerador de Energia Quântica?

O lançamento foi no Recanto de Havalon, na Cidade Zigurats, em Corguinho (MS), base das atividades da associação na região. A escolha do local, longe das capitais, reforça o discurso de que a inovação também pode partir do interior, e a presença de visitantes de vários estados e de outros países mostrou que a distância não impediu quem queria conhecer o projeto de perto.

Por que "energia que gera mais energia" chama atenção?

O slogan toca em uma preocupação concreta: depender menos de fontes externas. Em famílias, propriedades rurais e comunidades afastadas, o custo e a disponibilidade de energia pesam na rotina, e uma tecnologia que prometa mais autonomia desperta curiosidade. A associação diz que o projeto nasceu para atender a uma demanda global, e a retroalimentação, em que parte da energia produzida volta ao próprio sistema, é apresentada como o mecanismo por trás dessa promessa. A associação espera que essa promessa desperte o interesse de quem busca alternativas de geração.

Quando o multigerador chega ao mercado?

A comercialização está prevista para março de 2027, segundo o anúncio feito no evento. Até lá, a associação pretende ampliar o diálogo com famílias, pesquisadores e parceiros e espera que o lançamento em Corguinho ajude a consolidar o Ecossistema Dakila como referência em inovação. Interessados podem falar com a equipe pelo e-mail multigerador@dakila.com.br. Mais informações estão na página do multigerador.

Saiba mais: site do Ecossistema Dakila e página do Multigerador de Energia Quântica.

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Contato: multigerador@dakila.com.br.