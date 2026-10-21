Homem compra saco de bijuterias por cerca de R$ 5 em brechó, mas identifica no lote peças que aparentam ser de prata de lei
Vídeo viral mostra passo a passo para testar peças em casa com ímã e ácido; técnica caseira pode revelar tesouros escondidos em compras simples
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Um pacote de joias comprado por US$ 1 em um brechó viralizou no TikTok após a triagem de peças que continham itens aparentando ser prata de lei e ouro 14 quilates. O criador da conta H_Media_ (@h_media_) compartilhou a gravação na rede social.
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O autor do vídeo explicou como avaliar compras de lotes misteriosos em casa para descobrir se há materiais valiosos. Ele afirmou: "É assim que você testa suas joias em casa para ver se realmente encontrou ouro ou prata".
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A primeira etapa do procedimento utilizou um ímã para separar os materiais em duas pilhas. O responsável esclareceu que é necessário retirar qualquer peça que apresente atração magnética, pois ouro e prata autênticos não são magnéticos.
Os objetos aprovados avançaram para o teste de ácido. O criador esfregou os itens em uma pedra de toque e aplicou soluções ácidas sobre os traços deixados. Se a marca se dissolvesse na pedra, o material examinado não correspondia a prata ou ouro.
@h_media_ This is how we process mystery jewelry bags from the thrift store ???? #thrift #resellercommunity #thriftstorefinds ? original sound - H_Media_
Resultados da avaliação
Junto de elementos apontados como "algumas pedras legais", a seleção final reuniu diversos itens de prata de lei e duas peças classificadas no teste como ouro 14 quilates. A gravação gerou comentários de seguidores, incluindo uma pergunta em tom de brincadeira: "Onde estamos comprando essas sacolas de US$ 1?!".
Benefícios e cuidados em brechós
Lojas de itens de segunda mão costumam vender mercadorias básicas do dia a dia por valores muito inferiores aos do varejo. O achado eventual de objetos raros amplia o interesse dos consumidores por esse modelo de compras.
A aquisição de joias, roupas e utensílios domésticos usados gera impacto ambiental positivo. O hábito prolonga o ciclo de vida de itens existentes, diminui o lixo descartado e reduz a demanda por produtos novos.
O sucesso em lotes desse tipo não acontece em todas as compras. A maior parte das sacolas misteriosas não contém metais preciosos, embora sirva como alternativa econômica para quem deseja praticar revenda, conserto e reaproveitamento.
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Identificar marcas de contraste, usar o ímã como filtro preliminar e separar bijuterias comuns facilita o processo de seleção. Testes caseiros exigem cautela: joalheiros profissionais ou avaliadores conseguem confirmar com precisão se a joia encontrada é feita de metal maciço, banhada ou preenchida.