7 dicas de ouro para encontrar 'tesouros' escondidos em brechós

Com a crescente popularidade dos brechós no Brasil, encontrar uma peça de grife ou um objeto raro por um preço baixo deixou de ser apenas sorte e se tornou uma habilidade que pode ser desenvolvida. Com o olhar treinado e um pouco de paciência, é possível transformar o garimpo em uma verdadeira caça ao tesouro, seja para renovar o guarda-roupa ou para decorar a casa com itens cheios de história e personalidade.





O segredo está em saber o que procurar e como identificar o valor real por trás de uma pilha de roupas ou de uma prateleira empoeirada. Pequenos detalhes, como o tipo de tecido, a costura e a origem de um item, podem revelar muito sobre sua qualidade e potencial. Adotar uma estratégia antes de sair de casa aumenta as chances de sucesso.

Para ajudar nessa missão, reunimos algumas dicas práticas que transformam qualquer iniciante em um garimpeiro experiente. Confira sete passos para encontrar verdadeiros achados:

Pesquise antes de sair: ter uma ideia do que você procura ajuda a focar a busca. Pesquise por marcas de qualidade, tipos de tecido duráveis como lã e seda, ou estilos específicos de móveis e decoração. Saber o valor de mercado de certos itens também prepara você para identificar uma boa oportunidade. Analise a qualidade, não só a marca: uma etiqueta de grife nem sempre é sinônimo de um bom negócio. Toque nos tecidos, verifique as costuras e os acabamentos. Peças bem-feitas, mesmo sem uma marca famosa, duram mais e têm melhor caimento. Verifique as etiquetas internas: as etiquetas de composição e de fabricação são suas melhores amigas. Elas informam se a peça é feita de fibras nobres e podem indicar a origem do produto. Itens fabricados em países com tradição em moda, como Itália ou França, costumam ter maior qualidade. Não descarte itens com pequenos defeitos: uma mancha discreta, um botão faltando ou uma costura solta podem ser facilmente consertados. Essas pequenas avarias são ótimos argumentos para negociar um preço ainda mais baixo e garantir uma peça de grande valor por muito pouco. Explore além das araras de roupas: muitos tesouros se escondem nas seções de acessórios, sapatos, livros e decoração. Bolsas de couro, louças antigas, bijuterias com design único e até móveis pequenos podem ser os achados mais valiosos da sua visita. Vá em dias de semana: brechós costumam ser mais cheios aos sábados. Visitar durante a semana permite garimpar com mais calma e, muitas vezes, aproveitar a reposição de novas peças. Perguntar aos funcionários quais são os dias de chegada de mercadoria é uma boa estratégia. Tenha paciência e mente aberta: garimpar é um exercício de paciência. Nem sempre você encontrará algo incrível na primeira visita. Vá com tempo, explore cada canto da loja e mantenha a mente aberta para peças que, com um pequeno ajuste ou uma nova combinação, podem se tornar as estrelas do seu acervo.

Vale lembrar que, além das lojas físicas, os brechós online também se tornaram uma excelente alternativa, ampliando as possibilidades de encontrar peças únicas sem sair de casa. As mesmas dicas de análise de qualidade e pesquisa se aplicam ao universo digital.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

