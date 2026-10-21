CEO da Enwave, Carlyle Coutinho, é eleito Líder do Ano de 2026 pela Ontario Energy Association, um feito inédito para o setor de energia distrital

TORONTO, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carlyle Coutinho, CEO e membro do Conselho de Administração da Enwave Energy Corporation (Enwave), foi eleito Líder do Ano de 2026 pela Ontario Energy Association (OEA), tornando-se o primeiro CEO de uma empresa dedicada à energia distrital a receber essa distinção. O reconhecimento demonstra a liderança de Coutinho no desenvolvimento de soluções energéticas inovadoras e de grande escala, bem como na valorização do papel que a energia distrital pode desempenhar no atendimento às necessidades energéticas de Ontário e do Canadá.

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O prêmio Líder do Ano da OEA, uma das mais altas honrarias do setor energético do Canadá, reconhece indivíduos que demonstram visão, inovação, colaboração e forte compromisso com os clientes.

Sob a liderança de Coutinho, a Enwave concluiu recentemente vários projetos importantes que destacam o valor da energia distrital no sistema energético de Ontário:

Expandiu o sistema de resfriamento por água profunda do lago (Deep Lake Water Cooling, DLWC) da Enwave com a construção de uma quarta tubulação de captação, aumentando a capacidade de resfriamento do sistema em aproximadamente 60%. O sistema DLWC elimina aproximadamente 50 MW de demanda elétrica em comparação com uma central de chillers para edifícios comerciais em um cenário convencional de operação.

Colocou em operação a usina Green Heat™ da Enwave, no Pearl Street Energy Centre, onde bombas de calor de grande escala recuperam o calor residual dos clientes do sistema de resfriamento distrital e o reutilizam para fornecer calor de baixa emissão de carbono a outros edifícios conectados à rede distrital. A instalação também pode reduzir em até aproximadamente 6 MW o consumo de eletricidade da rede durante períodos de pico de demanda, utilizando fontes de energia locais que não dependem de eletricidade, sem interromper o fornecimento de água quente.

Desenvolveu uma bateria térmica de grande escala no The Well, um empreendimento de uso misto no centro de Toronto, que armazena energia para aquecimento e resfriamento, a fim de utilizá-la quando proporcionar os maiores benefícios aos clientes e ao sistema elétrico.



“Tenho a honra de receber esse reconhecimento da OEA e orgulho de compartilhá-lo com a equipe da Enwave. Seu conhecimento técnico e comprometimento, aliados à colaboração de nossos clientes e parceiros, tornam essas conquistas possíveis”, afirmou Carlyle Coutinho, CEO da Enwave e ex-presidente da International District Energy Association. “A energia distrital tem um papel importante a desempenhar à medida que cresce a necessidade de energia limpa confiável, acessível e segura em Ontário e em todo o mundo. Ao recuperar calor, armazenar energia e compartilhá-la entre edifícios, podemos oferecer aquecimento e resfriamento a um custo acessível, ajudando a aliviar a demanda sobre a rede elétrica.”

À medida que a demanda por eletricidade e a eletrificação dos edifícios aumentam, Ontário precisará de soluções que aproveitem de forma mais eficiente a infraestrutura energética existente e a nova. Ao atender vários edifícios por meio de equipamentos compartilhados, recuperar o calor que seria desperdiçado em hospitais, data centers e outros clientes do sistema de resfriamento distrital e deslocar o consumo de eletricidade para fora dos períodos de pico, a energia distrital oferece um caminho prático para a eletrificação do aquecimento e do resfriamento.

Visando o futuro, a Enwave está levando seu modelo de energia distrital a mais comunidades. Em 2027, a empresa planeja colocar em operação dois novos sistemas em Ontário, no Lakeview Village, em Mississauga, e no Etobicoke Civic Centre, em Toronto, ampliando o sistema de aquecimento e resfriamento distrital a novos clientes e contribuindo para a confiabilidade da rede elétrica. A Enwave também está construindo uma instalação moderna de recuperação de energia a partir de resíduos em Prince Edward Island, buscando dobrar a capacidade de processamento de resíduos de seu sistema de energia distrital existente na região.

Sobre a Enwave

A Enwave é uma das maiores proprietárias e operadoras comerciais de sistemas comunitários de energia distrital da América do Norte. A empresa desenvolve soluções energéticas confiáveis em larga escala, adaptadas às necessidades específicas de municípios, empreendimentos comerciais, universidades, hospitais, data centers e comunidades residenciais. A Enwave fornece serviços de energia térmica para mais de 100 milhões de pés quadrados de espaços de uso misto em todo o Canadá, utilizando tecnologias como resfriamento por água profunda de lagos, recuperação de calor residual, armazenamento térmico, troca geotérmica, biomassa e recuperação de energia a partir de resíduos. A Enwave pertence ao Ontario Teachers' Pension Plan e à IFM Investors, que adquiriram a empresa em 2021.

https://www.enwave.com

Para mais informações ou solicitações de entrevistas, entre em contato com:

Molly McCarthy

Associada, Comunicação e Campanhas

Sussex Strategy Group

mmccarthy@sussex-strategy.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9850463)