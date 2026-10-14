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ELEIÇÕES 2026

Lula aciona TSE e acusa IA da Meta de favorecer Flávio Bolsonaro

Entenda o novo pedido apresentado à Justiça Eleitoral sobre a atuação dos algoritmos nas redes sociais

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Repórter
14/10/2026 12:51 - atualizado em 14/10/2026 13:08

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Prédio sede do TSE
Prédio sede do TSE crédito: Antonio Augusto/Secom/TSE

A campanha do presidente Lula (PT) apresentou uma nova petição ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quarta-feira (14/10). O documento acusa a Meta, empresa de tecnologia americana dona do Facebook e do Instagram, de interferir no cenário eleitoral para beneficiar o senador e candidat à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).

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A equipe jurídica do petista reuniu registros indicando que a inteligência artificial da plataforma se recusa a produzir material de campanha para o presidente. O sistema, contudo, atende a comandos similares voltados ao senador.

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A manifestação enviada à Justiça Eleitoral afirma: "Sim, o algoritmo da Meta é enviesado, pratica seletividade algorítmica e permite que Flávio Bolsonaro e seus apoiadores produzam, em massa, conteúdos eleitorais ilícitos e de fácil replicação".

Contestação da empresa

A Meta rebateu as acusações em outra reclamação da campanha petista ao TSE. Nessa segunda-feira (12/10), a companhia alegou a ausência de evidências técnicas para a queixa e informou: "a integridade do processo eleitoral é prioridade".

Procurada pelo jornal "Folha de S.Paulo", a assessoria da empresa comunicou o veto temporário à "recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles" pelas regras eleitorais brasileiras. A equipe acrescentou: "tomamos medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e seu número nas urnas também não produzam imagens."

Visualizações e pedidos ao TSE

A campanha de Lula também questionou o desempenho digital do deputado federal Nikolas Ferreira (PL). O texto pontua que os vídeos do parlamentar registram média de visualizações comparável à da influenciadora Kylie Jenner, que possui cerca de 300 milhões de seguidores a mais do que o político.

A coligação solicita ao tribunal a adoção de medidas imediatas:

Em nota distribuída pela assessoria do PT, os advogados Evelyn Santos e Gean Ferreira sustentam que a distribuição de publicações opera de forma seletiva. A defesa conclui: "o que se pede é que a disputa eleitoral ocorra com igualdade de oportunidades também no meio digital, que é fundamental para qualquer campanha."

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