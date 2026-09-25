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A intenção do PT ao denunciar ‘interferência externa’ nas eleições

Para aliados de Lula, os pedidos de investigação feitos pelo partido devem servir, no mínimo, para frear impulsionamentos ou eventuais movimentos de big techs em favor de Flávio Bolsonaro

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
25/09/2026 00:06

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A intenção do PT ao denunciar ‘interferência externa’ nas eleições
A intenção do PT ao denunciar ‘interferência externa’ nas eleições crédito: Foto: Reprodução/Youtube

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diretamente engajados na campanha pela reeleição admitem, reservadamente, dificuldades em caracterizar a interferência dos Estados Unidos nas eleições deste ano no Brasil. Ainda assim, esperam que os pedidos apresentados pelo PT ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para investigar possíveis ações externas em favor de Flávio Bolsonaro sirvam, no mínimo, para frear impulsionamentos nas redes sociais ou eventuais iniciativas das big techs para beneficiar o candidato do PL.

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“Trata-se de uma denúncia a partir de indícios que nós temos e que precisa ser investigada pelos órgão competentes. Esperamos que tenha o efeito de diminuir a ação deles. É um alerta, uma forma de dizer que estamos atentos”, disse ao PlatôBR um dos coordenadores da campanha de Lula, sob reserva.

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Nos bastidores, petistas dizem que a derrubada do perfil do Instagram que exibiu um vídeo apresentado pelo humorista Fábio Porchat apontando ligações políticas suspeitas a partir da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, foi um “sintoma” de manipulação que acendeu um alerta. O vídeo voltou ao ar horas depois, com um pedido de desculpas da Meta, responsável pela plataforma.

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