Aplicativo Pardal bate recorde de denúncias eleitorais em Minas Gerais

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Minas Gerais registrou 6.035 denúncias de propaganda eleitoral irregular no 1º turno das eleições de 2026. O estado alcançou o terceiro maior volume de queixas do país, atrás de São Paulo, com 13,7 mil relatos, e da Bahia, com 7 mil ocorrências.

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Os dados pertencem ao aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. O total mineiro representa um aumento de 54,4% em relação ao mesmo período de 2022, quando a ferramenta anotou 3.907 registros.

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Do montante no estado, 2.759 registros envolveram propaganda em vias públicas, equivalendo a 45,7% das queixas. Na sequência, surgem as denúncias de propaganda na internet, com 712 casos, e de propaganda em bens públicos, com 617 ocorrências.

Em todo o Brasil, o Pardal contabilizou mais de 67,1 mil relatos de propaganda eleitoral irregular durante o 1º turno. O volume representa recorde e indica alta de 73,3% na comparação com o pleito de 2022, quando houve 38,7 mil comunicações.

Denúncias no 2º turno

O aplicativo continua a receber notificações durante o 2º turno das eleições. Entre os dias 5 e 12 de outubro, Minas Gerais somou 176 novas ocorrências.

A maior parte dos registros envolveu propaganda irregular na internet, com 66 apontamentos. O sistema também acolheu queixas ligadas ao uso de bens públicos, com 24 relatos, e à fixação de adesivos em automóveis, com 15 casos.

Estrutura e funcionamento da ferramenta

O Pardal é o aplicativo oficial da Justiça Eleitoral criado para receber queixas contra irregularidades na propaganda eleitoral. A plataforma abrange situações de publicidade irregular na internet, uso indevido de equipamentos de som e distribuição irregular de material de campanha.

A ferramenta gratuita está disponível para download em lojas virtuais de aplicativos. Para formalizar a queixa, o eleitor deve acessar a plataforma por meio do e-Título ou da conta Gov.br e anexar comprovações, como fotos, vídeos ou áudios.

Logo após a transmissão dos dados, a denúncia ganha um código de protocolo para consulta e segue para exame da Justiça Eleitoral.

Quando a demanda apresentada não integra os atendimentos prestados pelo aplicativo, o cidadão recebe orientação para recorrer a canais específicos: