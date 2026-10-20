Cereais integrais reduzem o colesterol e melhoram a saúde do coração

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Pesquisadores da Universidade de Tabriz, no Irã, analisaram dados de 87 ensaios clínicos com mais de 6.500 voluntários do Brasil à Ásia. Publicada na "European Heart Journal", a pesquisa revelou que consumir grãos não refinados reduz marcadores de risco cardiovascular.

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Os primeiros efeitos favoráveis surgem a partir de 30 a 40 gramas diários de grãos secos. O benefício máximo atinge o ápice entre 60 e 100 gramas por dia, intervalo que representa de quatro a seis porções diárias.

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Impacto no organismo

A quantidade indicada supera a diretriz norte-americana atual de duas porções, considerada insuficiente para o coração. O consumo recomendado pode reunir opções simples: aveia pela manhã, pão integral no almoço e arroz integral no jantar.

Os testes registraram melhorias graduais conforme a inclusão de porções extras na rotina alimentar:

colesterol total e triglicerídeos

pressão arterial e glicemia

peso corporal e circunferência abdominal

Os efeitos mais sólidos foram registrados na balança, no colesterol total e nas medidas da cintura. As reduções na pressão arterial e nos níveis de açúcar no sangue mostraram-se mais discretas nos voluntários.

Mecanismo das fibras

O farelo e o germe concentram as fibras que freiam a absorção de gorduras e colesterol no intestino. Esses resíduos seguem diretamente para eliminação com os resíduos orgânicos, evitando a entrada na circulação sanguínea.

Na fermentação dentro do cólon, essas fibras nutrem bactérias responsáveis por gerar ácidos graxos de cadeia curta. Essas moléculas reduzem a inflamação crônica, provocando também o declínio da interleucina-6, indicador inflamatório no sangue.

Os grãos integrais mantêm farelo, germe e endosperma, promovendo digestão mais lenta e saciedade. Alimentos refinados perdem essa composição e provocam elevação rápida da glicose, como farinhas processadas, arroz branco e pão branco.

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A maior parte dos testes avaliados durou cerca de oito semanas e não contabilizou infartos ou acidentes vasculares. Os cientistas responsáveis defendem a execução de estudos mais longos para mensurar a ação preventiva contra episódios graves.