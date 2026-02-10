Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

Dieta para o coração: 7 alimentos que protegem sua saúde cardíaca

De peixes a oleaginosas; alimentos ricos em gorduras boas e antioxidantes que mantêm o coração forte e saudável

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
10/02/2026 15:26

compartilhe

SIGA
x
Dieta para o coração: 7 alimentos que protegem sua saúde cardíaca
Alimentos ricos em nutrientes, como salmão e abacate, são cruciais para a proteção do coração e bem-estar cardiovascular. crédito: jcomp/ Freepik

A preocupação com a saúde do coração tem crescido, especialmente após casos de infarto em pessoas jovens. Manter o bem-estar cardiovascular, no entanto, vai além de exames de rotina e da prática de exercícios físicos. A alimentação desempenha um papel fundamental nesse processo, sendo uma aliada poderosa na prevenção de doenças.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Incluir na rotina diária alimentos ricos em gorduras boas, antioxidantes e fibras pode ajudar a reduzir o colesterol ruim (LDL), controlar a pressão arterial e combater processos inflamatórios. Esses três fatores são cruciais para a manutenção de um sistema cardiovascular saudável e a redução de riscos de eventos graves.

Leia Mais

Pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem trazer grandes benefícios. Abaixo, listamos sete alimentos que atuam como verdadeiros protetores do coração.

Alimentos que protegem o coração

  • Peixes ricos em ômega 3: salmão, sardinha e atum são fontes excelentes de gorduras poli-insaturadas. O ômega 3 ajuda a diminuir os níveis de triglicerídeos no sangue, a estabilizar os batimentos cardíacos e a reduzir o risco de formação de coágulos. O ideal é consumir esses peixes ao menos duas vezes por semana.

  • Azeite de oliva extravirgem: rico em gorduras monoinsaturadas, o azeite combate o colesterol ruim (LDL) sem afetar os níveis do colesterol bom (HDL). Suas propriedades antioxidantes também contribuem para a proteção dos vasos sanguíneos contra danos.

  • Oleaginosas: nozes, castanhas e amêndoas fornecem gorduras saudáveis, fibras e vitamina E. O consumo moderado está associado ao controle do colesterol e à prevenção da formação de placas de gordura nas artérias. Um punhado por dia é a quantidade recomendada.

  • Aveia: este cereal é uma das melhores fontes de fibra solúvel, em especial a beta-glucana. Essa fibra forma uma espécie de gel no sistema digestivo que ajuda a reduzir a absorção de colesterol vindo da alimentação, colaborando para a limpeza das artérias.

  • Frutas vermelhas: morangos, mirtilos, framboesas e amoras são carregados de antioxidantes chamados polifenóis, principalmente as antocianinas. Esses compostos combatem o estresse oxidativo e a inflamação, beneficiando a saúde arterial.

  • Abacate: fonte de gorduras monoinsaturadas e potássio, o abacate auxilia no controle da pressão arterial e na manutenção de níveis saudáveis de colesterol. O potássio é essencial para equilibrar os níveis de sódio no organismo, um fator chave na regulação da pressão.

  • Vegetais de folhas escuras: espinafre, couve e rúcula são ricos em vitaminas, minerais e nitratos. No corpo, os nitratos são convertidos em óxido nítrico, uma substância que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e a melhorar o fluxo de sangue, o que reduz a pressão sobre o coração.

O que é importante limitar

Da mesma forma que alguns alimentos protegem, outros podem aumentar os riscos cardiovasculares. É importante limitar o consumo de gorduras trans, encontradas em muitos produtos industrializados, e de gorduras saturadas, presentes em carnes vermelhas gordurosas e laticínios integrais. O excesso de sódio, presente em alimentos ultraprocessados e embutidos, e de açúcar adicionado também deve ser evitado, pois contribui para a hipertensão e a inflamação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

dieta-para-o-coracao saude-do-coracao vida-saudavel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay