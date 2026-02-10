Dieta para o coração: 7 alimentos que protegem sua saúde cardíaca
De peixes a oleaginosas; alimentos ricos em gorduras boas e antioxidantes que mantêm o coração forte e saudável
compartilheSIGA
A preocupação com a saúde do coração tem crescido, especialmente após casos de infarto em pessoas jovens. Manter o bem-estar cardiovascular, no entanto, vai além de exames de rotina e da prática de exercícios físicos. A alimentação desempenha um papel fundamental nesse processo, sendo uma aliada poderosa na prevenção de doenças.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Incluir na rotina diária alimentos ricos em gorduras boas, antioxidantes e fibras pode ajudar a reduzir o colesterol ruim (LDL), controlar a pressão arterial e combater processos inflamatórios. Esses três fatores são cruciais para a manutenção de um sistema cardiovascular saudável e a redução de riscos de eventos graves.
Leia Mais
Conheça os 5 exames essenciais para prevenir doenças cardiovasculares
Como feijão e outras leguminosas contribuem para a saúde cardiovascular
Pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem trazer grandes benefícios. Abaixo, listamos sete alimentos que atuam como verdadeiros protetores do coração.
Alimentos que protegem o coração
Peixes ricos em ômega 3: salmão, sardinha e atum são fontes excelentes de gorduras poli-insaturadas. O ômega 3 ajuda a diminuir os níveis de triglicerídeos no sangue, a estabilizar os batimentos cardíacos e a reduzir o risco de formação de coágulos. O ideal é consumir esses peixes ao menos duas vezes por semana.
Azeite de oliva extravirgem: rico em gorduras monoinsaturadas, o azeite combate o colesterol ruim (LDL) sem afetar os níveis do colesterol bom (HDL). Suas propriedades antioxidantes também contribuem para a proteção dos vasos sanguíneos contra danos.
Oleaginosas: nozes, castanhas e amêndoas fornecem gorduras saudáveis, fibras e vitamina E. O consumo moderado está associado ao controle do colesterol e à prevenção da formação de placas de gordura nas artérias. Um punhado por dia é a quantidade recomendada.
Aveia: este cereal é uma das melhores fontes de fibra solúvel, em especial a beta-glucana. Essa fibra forma uma espécie de gel no sistema digestivo que ajuda a reduzir a absorção de colesterol vindo da alimentação, colaborando para a limpeza das artérias.
Frutas vermelhas: morangos, mirtilos, framboesas e amoras são carregados de antioxidantes chamados polifenóis, principalmente as antocianinas. Esses compostos combatem o estresse oxidativo e a inflamação, beneficiando a saúde arterial.
Abacate: fonte de gorduras monoinsaturadas e potássio, o abacate auxilia no controle da pressão arterial e na manutenção de níveis saudáveis de colesterol. O potássio é essencial para equilibrar os níveis de sódio no organismo, um fator chave na regulação da pressão.
Vegetais de folhas escuras: espinafre, couve e rúcula são ricos em vitaminas, minerais e nitratos. No corpo, os nitratos são convertidos em óxido nítrico, uma substância que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e a melhorar o fluxo de sangue, o que reduz a pressão sobre o coração.
O que é importante limitar
Da mesma forma que alguns alimentos protegem, outros podem aumentar os riscos cardiovasculares. É importante limitar o consumo de gorduras trans, encontradas em muitos produtos industrializados, e de gorduras saturadas, presentes em carnes vermelhas gordurosas e laticínios integrais. O excesso de sódio, presente em alimentos ultraprocessados e embutidos, e de açúcar adicionado também deve ser evitado, pois contribui para a hipertensão e a inflamação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.