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SAÚDE INTESTINAL

Alimento popular no Brasil pode ajudar a emagrecer e aumentar a longevidade

Consumo de alimentos como leguminosas e grãos integrais pode ser uma estratégia para perder peso de forma sustentável e garantir vitalidade no envelhecimento

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Lucas Cardoso
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Redação Tupi
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Lucas Cardoso
Repórter
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24/09/2026 14:30 - atualizado em 24/09/2026 14:44

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Alimento popular no Brasil pode ajudar a emagrecer e aumentar a longevidade; saiba como
A busca por uma vida longa e um corpo saudável tem o intestino como um importante aliado crédito: Tupi

A busca por uma vida longa e um corpo saudável tem o intestino como um importante aliado. Estudos científicos reforçam que o consumo de alimentos ricos em fibras, como leguminosas e grãos integrais, é uma estratégia eficiente para perder peso de forma sustentável e garantir vitalidade no envelhecimento.

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Sementes, frutas e vegetais também são fontes desse nutriente, que atua como um modulador metabólico. Seu impacto vai desde o controle da fome até a prevenção de doenças crônicas associadas à idade.

O papel das fibras no emagrecimento

As fibras atuam na regulação do apetite. As solúveis, ao entrarem em contato com a água no estômago, formam um gel que desacelera o esvaziamento gástrico, o que promove uma sensação de saciedade prolongada.

Esse processo impede picos bruscos de glicemia e insulina, responsáveis por episódios de fome repentina e compulsão por doces. Com o consumo diário adequado, o déficit calórico para a perda de gordura acontece de forma natural.

Benefícios para a longevidade

O impacto das fibras na longevidade está ligado à sua ação na microbiota intestinal. Conhecidas como prebióticos, elas servem de alimento para as bactérias benéficas do intestino, que as fermentam e produzem ácidos graxos de cadeia curta.

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Esses compostos reduzem os níveis de inflamação no organismo, protegem a parede intestinal e fortalecem o sistema imunológico. Tais fatores são cruciais para combater o envelhecimento celular precoce.

Na saúde cardiovascular, as fibras auxiliam na redução da absorção do colesterol e na modulação do açúcar no sangue. Isso diminui os riscos de diabetes tipo 2 e de doenças do coração, preservando a massa magra e a disposição.

Para incluir mais fibras na rotina, pequenas trocas são eficazes: prefira arroz e pão integrais, adicione chia ou linhaça às frutas e consuma feijão e lentilha com frequência. Ao aliar essa escolha a um bom consumo de água, os resultados aparecem na balança.

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