Da obsessão por probióticos ao intestino perfeito; riscos da desinformação

A busca por um intestino saudável virou tendência e, como muitas trends de bem-estar, também passou a ser alvo de exageros e desinformação. De rotinas matinais com shots milagrosos a dietas restritivas e uso indiscriminado de probióticos, o tema ganhou protagonismo nas redes sociais, mas nem sempre com respaldo científico.

Para a médica gastrologista Fabricia Maciel, vice-presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, o excesso de informações pode confundir e até prejudicar a saúde. “Existe uma romantização do ‘intestino perfeito’, como se houvesse uma fórmula única que funcionasse para todos. Isso não é verdade. O intestino é altamente individual, e seguir recomendações genéricas pode trazer mais riscos do que benefícios”, alerta.

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Segundo Fabrícia, o aumento do interesse pelo tema é positivo, mas precisa vir acompanhado de senso crítico. “Falar sobre microbiota, alimentação e estilo de vida é fundamental. O problema é quando conteúdos simplificam demais um sistema complexo e passam a vender soluções rápidas, muitas vezes sem evidência científica”, explica.

“Não faz sentido tentar ‘corrigir’ o intestino sem olhar para o sono, para o estresse, para o padrão alimentar e para o estilo de vida como um todo. O intestino não é uma peça separada , ele é um reflexo das nossas escolhas diárias ”, reforça Fabrícia.

Entre os comportamentos que mais preocupam estão:

* uso de suplementos sem orientação

* dietas restritivas com promessa de “reset intestinal”

* exclusão alimentar baseada em percepção subjetiva

* demonização de alimentos

* autodiagnóstico baseado em sintomas inespecíficos

Abaixo, Dra Fabrícia comenta o que é mito e o que é verdade com relação à saúde e funcionamento do intestino:

O intestino é responsável apenas pela digestão

Mito

“ O intestino vai muito além da digestão. Atua na modulação do sistema imune, na produção de metabólitos com efeito sistêmico e na comunicação com o sistema nervoso central ”, afirma a médica. Probióticos são indicados para todo mundo

Mito

“ A pesar de populares e difundidos inclusive por criadores de conteúdo, os probióticos não são universais. Cada organismo tem necessidades específicas, e o uso indiscriminado pode não trazer benefícios ou até causar desconfortos ”, alerta. O estresse afeta o funcionamento do intestino

Verdade

“O intestino e o cérebro estão diretamente conectados. Situações de estresse e ansiedade podem alterar o funcionamento intestinal. O eixo cérebro-intestino está diretamente envolvido na regulação da motilidade, da permeabilidade intestinal e da sensibilidade visceral. O estresse crônico interfere nesses processos ”, explica Fabrícia. Uma alimentação equilibrada melhora a saúde intestinal

Verdade

“ Uma dieta rica em fibras, alimentos naturais e minimamente processados favorece o equilíbrio da microbiota intestinal, o que impacta positivamente todo o organismo. Focar em um prato colorido e diverso alimenta as bactérias benéficas ", diz a médica. Intestino preso é sempre algo simples

Mito

“ A constipação pode diversas causas e, quando persistente, precisa ser investigada. A mudança do padrão deve ser sempre investigada. Não deve ser tratada apenas como algo pontual ”, enfatiza a gastrologista. O intestino tem relação com a imunidade

Verdade

“ Grande parte das células do sistema imunológico está no intestino. Por isso, cuidar dele é fundamental para a defesa do organismo,sendo o intestino um dos principais sítios de interação entre o organismo e o ambiente, exercendo o papel central na regulação imunológica ”, afirma Fabrícia. Cortar glúten e lactose melhora o intestino de qualquer pessoa

Mito

“ Restrições alimentares sem diagnóstico podem causar deficiências nutricionais e não necessariamente trazem benefícios ”, esclarece a médica.

Na contramão das soluções rápidas, a especialista reforça que o cuidado com o intestino passa por hábitos consistentes. “Alimentação equilibrada, sono de qualidade, prática de atividade física e manejo do estresse são os pilares. Pode não ser ‘instagramável’, mas é o que realmente funciona”, afirma Fabrícia.

Sintomas como constipação persistente, inchaço frequente, dor abdominal ou alterações no funcionamento intestinal não devem ser normalizados. “O intestino dá sinais. Ignorar esses sintomas ou tentar resolver tudo com soluções da internet pode atrasar diagnósticos importantes”, enfatiza a médica.

“É menos sobre o que você adiciona de forma pontual e mais sobre o que você sustenta todos os dias”, avalia Fabrícia.

Sobre o CBMEV



O Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida (CBMEV) é uma entidade que reúne profissionais de saúde comprometidos com a prevenção e o tratamento de doenças crônicas a partir de intervenções baseadas em evidências científicas relacionadas ao estilo de vida. Com atuação voltada à educação médica, produção de conhecimento e disseminação de boas práticas, o CBMEV promove uma abordagem que integra alimentação, atividade física, sono, gestão do estresse e relações sociais como pilares fundamentais da saúde.

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Parte de um movimento global, a instituição busca transformar a forma como o cuidado em saúde é conduzido no Brasil, ampliando o olhar para além do tratamento de sintomas e incentivando estratégias sustentáveis de promoção do bem-estar e da qualidade de vida.