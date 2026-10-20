Definição em foco: a evolução da lipoaspiração masculina

Levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), com dados divulgados em janeiro de 2026, apontou aumento de 95% nos procedimentos estéticos realizados em homens entre 2018 e 2024. Lipoaspiração, blefaroplastia, rinoplastia e ginecomastia estão entre as cirurgias mais procuradas pelo público masculino.

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Nesse grupo, ganha espaço o perfil de pacientes que mantêm rotina de treino e atenção à alimentação, mas apresentam gordura localizada que não responde apenas a exercícios e dieta. Fatores genéticos estão entre as explicações para esse acúmulo, que costuma se concentrar em áreas como abdômen e flancos.

Para atender a essa demanda, técnicas de contorno corporal passaram a ser empregadas com foco na definição muscular. A Lipo HD, de alta definição, remove a gordura de forma seletiva para evidenciar a musculatura de regiões como abdômen, peitoral, flancos e dorso. O UGRAFT, enxerto muscular guiado por ultrassom, utiliza a gordura do próprio paciente para dar volume a determinados grupos musculares. A gordura retirada também pode ser reaproveitada na lipoenxertia, como no caso do glúteo.

Segundo o cirurgião plástico Vinicius Spiandorello, especialista em contorno corporal, o perfil de quem procura esses procedimentos mudou. "O paciente masculino busca definição, mas quer um corpo que pareça fruto de treino e cuidado, e não apenas de cirurgia", afirma o médico.

De acordo com Spiandorello, o resultado depende de etapas que começam antes e terminam depois do procedimento. Sessões de drenagem, acompanhamento próximo da equipe médica e retomada gradual dos treinos fazem parte do pós-operatório e contribuem para uma recuperação mais confortável.

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O especialista observa ainda que o procedimento não substitui hábitos saudáveis, sendo indicado como complemento a quem já mantém uma rotina de atividade física e alimentação equilibrada. Segundo ele, a avaliação individual é o que define quais técnicas são adequadas para cada paciente.