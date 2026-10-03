Brasil84 fatura cinco troféus em Washington e espera mais

A criatividade produzida em Minas Gerais ganha projeção internacional com o desempenho da Brasil84 Comunicação nos Napolitan Victory Awards 2026. A agência conquistou cinco prêmios e recebeu quatro indicações ao Top Honors, principal nível de reconhecimento da premiação, que terá seus vencedores anunciados na noite de gala de 31 de outubro, em Washington, nos Estados Unidos. A edição deste ano marca os 15 anos do prêmio.

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Organizado pela Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS), o Napolitan Victory Awards reconhece trabalhos e profissionais de comunicação política, governamental e institucional. A própria organização apresenta a premiação como uma das principais distinções da indústria e registra que os Napolitans são reconhecidos internacionalmente como os "Óscares da Política". O prêmio leva o nome de Joseph Napolitan, considerado um dos pioneiros da consultoria política moderna.



Para Fabrício Menezes, sócio-diretor da Brasil84, o resultado reflete o trabalho coletivo da agência e a capacidade de projetos desenvolvidos em Minas Gerais alcançarem reconhecimento fora do país.



"Quem tem equipe tem tudo. Cada prêmio carrega o talento, a dedicação e a responsabilidade de pessoas que acreditam no que fazem. Essa conquista pertence à nossa equipe, aos parceiros e aos clientes que confiam no nosso trabalho. Ver campanhas criadas em Minas Gerais reconhecidas em Washington é motivo de orgulho e mostra a força da nossa criatividade. Estamos levando o nome de Minas e do Brasil para o mundo", afirma.



As quatro indicações ao Top Honors são pelo projeto "Câmara na Rua", desenvolvido para a Câmara Municipal de Betim. A campanha concorre nas categorias Campanha do Ano, Campanha Governamental do Ano, Campanha Audiovisual do Ano e Spot do Ano. O trabalho aparece oficialmente entre os indicados às quatro categorias.



A iniciativa aproxima o Legislativo da população ao levar ações para os bairros, ampliar o diálogo com os moradores e facilitar o acesso a serviços. Entre os atendimentos estão Procon, Ouvidoria e Procuradoria da Mulher, transformando a presença institucional em uma estratégia de comunicação mais próxima das demandas cotidianas.



Além das indicações, a Brasil84 conquistou cinco prêmios em trabalhos desenvolvidos para instituições de três municípios mineiros. Pela Câmara Municipal de Betim, venceu em Melhor Gestão de Crise Governamental, com "Câmara na Rua". Para a Prefeitura de Várzea da Palma, recebeu os prêmios de Melhor Peça Gráfica e Melhor Nova Identidade Visual/Branding, com a campanha da Festa do Pescador. Já para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, conquistou Excelência em Campanha Governamental e Institucional e Excelência em Criatividade - Vídeo. As categorias e os vencedores constam na relação oficial de 2026.



O reconhecimento amplia uma trajetória internacional que ganhou força em 2026. Em junho, a Brasil84 conquistou seis troféus no Polaris Awards, em Londres, com trabalhos desenvolvidos para a Câmara Municipal de Betim e a Prefeitura de Várzea da Palma.



Os resultados colocam a comunicação pública produzida em Minas em uma vitrine internacional e mostram como campanhas institucionais podem disputar espaço em premiações globais a partir de estratégia, criatividade e conexão com o cidadão. Para a Brasil84, a sequência de reconhecimentos reforça também a presença da agência no circuito internacional de comunicação pública e governamental.



A Brasil84 Comunicação atua nas áreas de publicidade, produção de conteúdo e marketing digital, com trabalhos voltados a instituições públicas e campanhas governamentais.

Briefing

SHOW MART MINAS

O mês de setembro foi emblemático para o Grupo Mart Minas, que agregou mais duas novas unidades em sua rede, chegando a 81 lojas em Minas Gerais. E para comemorar sua expansão e seus 25 anos, o mês de outubro começou quente com a corrida Mart Minas e um animado show com o grupo Baioneiras, na praça da Pampulha.

NOVAS UNIDADES

As novas unidades foram inauguradas em Ouro Preto e Lagoa da Prata. Na cidade histórica de Ouro Preto, a estrutura oi pensada para atender tanto os moradores e comerciantes locais, quanto acompanhar a movimentação de turistas que visitam o município ao longo do ano.

ECONOMIA

Já no Centro-Oeste mineiro, a nova unidade oferece aos consumidores da região uma opção de compras baseada em variedade, preços competitivos e praticidade. O espaço em Lagoa da Prata tem cerca de 3.600m2 e mais de 20 caixas.

EMPREGOS

A duas cidades contribuem para movimentar a economia local, representando a criação de postos de trabalho e novas oportunidades profissionais. Cada nova loja representa a criação de cerca de 200 postos de trabalho diretos. Para quem busca uma oportunidade no regime CLT, as vagas disponíveis podem ser consultadas pelos canais oficiais do Mart Minas, que também oferece oportunidades para freelancer. Informações: @martminasatacadoevarejo

DEL REY COMEMORA

Quem também está em festa é o Shopping Del Rey, que celebra 35 anos neste mês de outubro com muitas atrações, a começar pelo Le Cirque, tradicional circo francês. Nesses 35 anos, o Del Rey mantém o posicionamento como polo de compras, gastronomia e entretenimento na Pampulha. O empreendimento reúne mais de 200 operações e recebe cerca de 1,1 milhão de consumidores por mês, que serão homenageados com uma programação especial e atrações diferentes.

CASTRÔ E ARTE

Realizada quinzenalmente, Contagem recebe a Feira Gastrô e Arte até 30 de outubro, com edições especiais voltadas ao empreendedorismo feminino. O evento reúne artesanato, moda, decoração e gastronomia, fortalecendo pequenos negócios e a economia local. A programação acontece na região do Jardim Riacho e nas dependências do Big Shopping, com opções para toda a família.

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VALORIZAÇÃO

A iniciativa conta com patrocínio da Cemig e oferece ampla variedade gastronômica, além de roda de samba e aulão de forró para animar o público. A proposta é criar um espaço de convivência, lazer e valorização de mulheres que transformam talentos em negócios. Programação no Instagram oficial @gastroearteoficial.