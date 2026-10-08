ALMG: dos 77 eleitos, 20 têm parentes na política

Política na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) é coisa de família. Pelo menos 20 dos deputados estaduais eleitos têm parentes que também atuam ou atuaram na política. Alguns pertencem a famílias tradicionais, que estão na vida pública há décadas e, em alguns casos, há mais de dois séculos. Outros vão estrear na próxima legislatura seguindo os passos de parentes que já exercem ou exerceram cargos eletivos.



Fique por dentro das notícias que importam para você!





É o caso de Laís Santiago (PDT), eleita pela primeira vez para uma vaga na ALMG. Ela é filha do deputado estadual Arlen Santiago (MDB), que exerce seu sétimo mandato consecutivo. Santiago chegou à Assembleia em 1999, mas não estará no Parlamento na próxima legislatura. Com 70.756 votos, não conseguiu se reeleger.





Já a filha, que é pastora e médica rádio-oncologista em Montes Claros, obteve cerca de 8 mil votos a mais que o pai e garantiu uma cadeira na ALMG. “Juntos, tivemos o voto de 150 mil pessoas que terão o nosso cuidado”, afirmou a parlamentar eleita ao agradecer a votação recebida por ela e pelo pai.

Outro caso de atuação política em família é o da nova deputada estadual Marília Amaral (PL), casada com o deputado federal Junio Amaral (PL), reeleito para mais um mandato. Marília estreou nas urnas nesta eleição e também foi mais votada que o marido. Enquanto Junio Amaral conquistou 33.762 votos e garantiu o terceiro mandato consecutivo, ela obteve 42.874 votos.

Seguindo os passos do pai, Cabo Gregório Silva (Democratas) vai assumir pela primeira vez uma cadeira na ALMG. Ele é filho do vereador Gregório Silva (Solidariedade), que está em seu segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Doorgal Andrada (PP), neto do falecido deputado federal Bonifácio Andrada, foi reeleito e mantém a tradição de uma família que está na política há mais de 200 anos. Ele é descendente direto de José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro de D. Pedro I. A família iniciou sua trajetória em cargos legislativos em 1823, na primeira Constituinte do Brasil, com a eleição de Antônio Carlos Andrada.

Outro parlamentar cuja família tem forte presença na política é o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL). Em 2023, ele renunciou ao mandato de vereador em Divinópolis, na região Centro-Oeste, para assumir uma cadeira na ALMG. Reeleito, é irmão do senador e governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e do ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos), que vai representar Minas Gerais na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.

Outros parlamentares estaduais reeleitos também têm parentes na política. Alê Portela (PL), Amanda Teixeira (PL) e Chiara Biondini (PL) são filhas, respectivamente, dos deputados federais Lincoln Portela, Marcelo Álvaro Antônio e Eros Biondini (PL), todos reeleitos. O deputado estadual Zé Guilherme (PP) é pai do ex-deputado federal Marcelo Aro (PP), candidato derrotado ao Senado, e marido da vereadora de Belo Horizonte Professora Marli.

Gustavo Santana (PL) é filho do ex-deputado José Santana. Betinho Pinto Coelho (União) é filho do ex-governador e ex-deputado estadual Alberto Pinto Coelho. Nayara Rocha (PP) é filha da ex-prefeita de Vespasiano Ilce Rocha. Elismar Prado (PSD) é irmão do deputado federal Wellington Prado (PSD). Tito Torres é filho do ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais Mauri Torres. Gustavo Valadares (PSD) é filho de Ziza Valadares, que também foi deputado estadual e federal.

A deputada reeleita Lud Falcão (Republicanos) é casada com o ex-prefeito e vice-governador eleito Luiz Eduardo Falcão (Republicanos). Zé Laviola seguiu os passos da mãe, a ex-deputada Celise Laviola. Maria Clara Marra (PSDB) é noiva do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite (MDB), que não disputou a reeleição, e filha do ex-prefeito de Patrocínio Deiró Marra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lucas Lasmar (Rede) é filho da ex-prefeita de Oliveira. O mesmo ocorre com Raul Belém, que herdou do pai, ex-deputado, o mesmo nome e a trajetória política.