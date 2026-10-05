Como acompanhar os deputados recém-eleitos para a ALMG através de ferramentas digitais

O resultado das eleições de domingo (04/10) definiu a nova composição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Dos 77 deputados eleitos, 53 foram reeleitos e 24 são novos nomes que assumirão uma cadeira. Para fiscalizar o trabalho desses representantes, os cidadãos podem utilizar uma série de canais digitais disponíveis no site oficial da Assembleia.

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O objetivo é oferecer ao eleitor um caminho direto para monitorar a atuação dos representantes escolhidos, verificando, a partir de fevereiro de 2027, quando se inicia a nova legislatura, se as promessas de campanha serão cumpridas. O acesso a essas informações é gratuito e pode ser feito por qualquer pessoa com conexão à internet.

Como fiscalizar os deputados da ALMG?

A fiscalização do trabalho dos deputados estaduais pode ser realizada por meio do portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A plataforma centraliza dados sobre a atividade parlamentar, o processo legislativo e a execução orçamentária, permitindo um acompanhamento detalhado e atualizado das ações de cada parlamentar.

Quais as principais ferramentas de transparência?

O site da ALMG reúne diferentes seções que facilitam o controle social sobre o poder legislativo. Conhecer o caminho para acessar cada uma delas é fundamental para o exercício da cidadania. Abaixo, listamos os principais canais e o que você encontra em cada um.

1. Portal da Transparência

Nesta área, é possível consultar informações detalhadas sobre as finanças e a gestão da Assembleia. Os dados incluem:

Despesas de gabinete: gastos com pessoal, aluguel de imóveis, material de escritório e outros custos operacionais.

Verba indenizatória: valores utilizados pelos deputados para cobrir despesas relacionadas ao exercício do mandato, como combustível e alimentação.

Salários de servidores: remuneração de todos os funcionários, efetivos e comissionados.

Contratos e licitações: informações sobre todos os contratos firmados pela ALMG.

2. Atividade Parlamentar

Essa seção é dedicada ao desempenho individual de cada deputado. Ao selecionar o nome do parlamentar, o cidadão tem acesso a um perfil completo que detalha sua atuação em plenário e nas comissões. É possível verificar:

Proposições apresentadas: todos os projetos de lei, requerimentos e emendas propostos pelo deputado.

Votações em plenário: registro de como o parlamentar votou em cada matéria analisada.

Presença: frequência do deputado nas sessões plenárias e reuniões de comissões.

Pronunciamentos: transcrição dos discursos feitos em plenário.

3. Acompanhamento de proposições

Para quem deseja seguir a tramitação de um projeto de lei específico, esta é a ferramenta ideal. Basta buscar pelo número do projeto ou por palavras-chave para encontrar a proposta. O sistema informa em qual etapa o projeto se encontra, por quais comissões já passou e qual a previsão para as próximas votações.

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4. Reuniões ao vivo e pautas

A ALMG transmite ao vivo todas as suas reuniões de Plenário e de comissões por meio de seu canal no YouTube e pelo próprio site. Além disso, a pauta de votações é divulgada com antecedência, permitindo que qualquer pessoa saiba o que será discutido e possa acompanhar os debates em tempo real.