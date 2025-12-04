ALMG lança página que amplia transparência e reúne dados parlamentares
A página está disponível no Portal da ALMG, dentro da área de Transparência, e permite aproximar a população das atividades do Legislativo mineiro
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) lançou a página Assembleia em Números, nova ferramenta de transparência que reúne, em um único ambiente, dados consolidados sobre a atividade legislativa e institucional da Casa. A página está disponível no Portal da ALMG, dentro da área de Transparência.
A iniciativa integra informações antes dispersas em diferentes seções do site e apresenta painéis interativos com dados sobre leis aprovadas, reuniões, eventos, ações de fiscalização, participação cidadã e outros indicadores. As visualizações permitem filtros por tema, autoria, comissão, município e diversas categorias, facilitando o acesso e a análise pública.
De acordo com a ALMG, o objetivo é ampliar a transparência do trabalho parlamentar e aproximar a população das atividades do Legislativo mineiro. A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria-Geral da Mesa, com colaboração de várias áreas internas responsáveis pela organização, verificação e consolidação dos dados.
Entre as informações disponíveis, estão:
-
número de leis aprovadas;
-
quantidade de reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas;
-
pedidos de informação e providências encaminhados;
-
ações de representação e participação institucional;
-
atividades de fiscalização realizadas pelas comissões.
A Casa afirma que a página contribui para a democratização do acesso à informação e valoriza o trabalho técnico dos servidores, além de fortalecer a cultura de dados internas. O novo ambiente também deve facilitar processos de planejamento, comunicação e atendimento a demandas da sociedade e de órgãos públicos.
A ALMG informou que os painéis serão atualizados regularmente, permitindo que o cidadão acompanhe em tempo real a produção legislativa e as ações institucionais.