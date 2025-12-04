Assine
overlay
Início Política
MAIS ACESSÍVEL

ALMG lança página que amplia transparência e reúne dados parlamentares

A página está disponível no Portal da ALMG, dentro da área de Transparência, e permite aproximar a população das atividades do Legislativo mineiro

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/12/2025 19:27

compartilhe

SIGA
x
Governo tem de conseguir aprovar outros projetos no plenário da ALMG antes de oferecer ativos à União e assim reduzir a dívida
Governo tem de conseguir aprovar outros projetos no plenário da ALMG antes de oferecer ativos à União e assim reduzir a dívida crédito: Alexandre Netto/ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) lançou a página Assembleia em Números, nova ferramenta de transparência que reúne, em um único ambiente, dados consolidados sobre a atividade legislativa e institucional da Casa. A página está disponível no Portal da ALMG, dentro da área de Transparência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A iniciativa integra informações antes dispersas em diferentes seções do site e apresenta painéis interativos com dados sobre leis aprovadas, reuniões, eventos, ações de fiscalização, participação cidadã e outros indicadores. As visualizações permitem filtros por tema, autoria, comissão, município e diversas categorias, facilitando o acesso e a análise pública.

De acordo com a ALMG, o objetivo é ampliar a transparência do trabalho parlamentar e aproximar a população das atividades do Legislativo mineiro. A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria-Geral da Mesa, com colaboração de várias áreas internas responsáveis pela organização, verificação e consolidação dos dados.

Entre as informações disponíveis, estão:

  • número de leis aprovadas;

  • quantidade de reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas;

  • pedidos de informação e providências encaminhados;

  • ações de representação e participação institucional;

  • atividades de fiscalização realizadas pelas comissões.

A Casa afirma que a página contribui para a democratização do acesso à informação e valoriza o trabalho técnico dos servidores, além de fortalecer a cultura de dados internas. O novo ambiente também deve facilitar processos de planejamento, comunicação e atendimento a demandas da sociedade e de órgãos públicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ALMG informou que os painéis serão atualizados regularmente, permitindo que o cidadão acompanhe em tempo real a produção legislativa e as ações institucionais.

Tópicos relacionados:

acessibilidade almg transparencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay