ALMG lança página que amplia transparência e reúne dados parlamentares

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) lançou a página Assembleia em Números, nova ferramenta de transparência que reúne, em um único ambiente, dados consolidados sobre a atividade legislativa e institucional da Casa. A página está disponível no Portal da ALMG, dentro da área de Transparência.

A iniciativa integra informações antes dispersas em diferentes seções do site e apresenta painéis interativos com dados sobre leis aprovadas, reuniões, eventos, ações de fiscalização, participação cidadã e outros indicadores. As visualizações permitem filtros por tema, autoria, comissão, município e diversas categorias, facilitando o acesso e a análise pública.

De acordo com a ALMG, o objetivo é ampliar a transparência do trabalho parlamentar e aproximar a população das atividades do Legislativo mineiro. A ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria-Geral da Mesa, com colaboração de várias áreas internas responsáveis pela organização, verificação e consolidação dos dados.

Entre as informações disponíveis, estão:

número de leis aprovadas;

quantidade de reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas;

pedidos de informação e providências encaminhados;

ações de representação e participação institucional;

atividades de fiscalização realizadas pelas comissões.

A Casa afirma que a página contribui para a democratização do acesso à informação e valoriza o trabalho técnico dos servidores, além de fortalecer a cultura de dados internas. O novo ambiente também deve facilitar processos de planejamento, comunicação e atendimento a demandas da sociedade e de órgãos públicos.

A ALMG informou que os painéis serão atualizados regularmente, permitindo que o cidadão acompanhe em tempo real a produção legislativa e as ações institucionais.