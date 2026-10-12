JA Worldwide e HP Lançam Colaboração Global para Preparar os Jovens para um Futuro Orientado pela Tecnologia

BOSTON, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Junior Achievement (JA) Worldwide e a HP anunciaram hoje uma parceria global que une anos de colaboração de sucesso em todo o mundo. Abrangendo 37 países, a colaboração ampliada tem como objetivo promover as habilidades digitais, a educação em IA, a preparação para o mercado de trabalho, o empreendedorismo e a aprendizagem intergeracional para jovens e educadores.

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A parceria combina a tecnologia, o treinamento de habilidades e a experiência dos colaboradores da HP com o alcance global, seus relacionamentos locais sólidos e mais de um século de experiência em educação experiencial da JA. As unidades da JA, integradas às comunidades em todo o mundo, podem adaptar cada experiência de aprendizagem ao idioma, à cultura, ao sistema educacional e às prioridades econômicas locais, enquanto sua estrutura global estabelece padrões compartilhados para a qualidade educacional, o engajamento de voluntários, a medição de impacto e a narrativa.

"A JA e a HP criaram programas extraordinários em comunidades ao redor do mundo, cada um deles respondendo às oportunidades locais e fundamentado na crença compartilhada no potencial dos jovens", disse Leo Martellotto, Diretor de Desenvolvimento da JA Worldwide. “Uma estrutura global agora une esses esforços, possibilitando que ideias eficazes sejam disseminadas, que mais caminhos sejam abertos para que os colaboradores da HP compartilhem seus conhecimentos, e que o aprendizado de alta qualidade aos jovens em uma escala notável seja ampliado. Juntos, estamos ajudando os jovens a desenvolver as habilidades e a mentalidade necessárias para a criação de comunidades prósperas."

Durante o primeiro ano da parceria, a JA e a HP esperam envolver mais de 850.000 jovens e educadores em experiências de aprendizado prático adaptadas às realidades locais, as quais são fortalecidas pelos colaboradores da HP que contribuem com sua expertise atuando como mentores, palestrantes, especialistas no assunto e jurados.

“O acesso à tecnologia é importante, mas o seu verdadeiro valor surge quando as pessoas têm a confiança e as habilidades para usá-la de maneiras significativas”, disse Michele Malejki, Diretora Global de Impacto Social da HP Inc. e Diretora Executiva da Fundação HP. “A HP oferece a tecnologia, as experiências de aprendizagem e a experiência do nosso pessoal para ajudar os jovens a explorar novas ideias, resolver desafios do mundo real e se preparar para um mundo do trabalho em constante mudança. Através dos sólidos relacionamentos locais da JA, essas oportunidades podem alcançar mais jovens de maneiras relevantes para suas comunidades.”

Abertura de Diálogo Global na AGNU

Durante a recente Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, um debate organizado pela JA Worldwide, pela JA de Nova York e pela HP apresentou os jovens que estão entrando no mercado de trabalho aos líderes empresariais seniores. A sessão "Além da Mentoria: Aprendizagem Entre Gerações” analisou como as mudanças nas expectativas em relação à tecnologia, liderança, aprendizagem, propósito e flexibilidade estão transformando o local de trabalho com a abordagem do intercâmbio intergeracional como uma fonte de aprendizagem mútua. O diálogo entre eles refletiu um princípio central da parceria entre a JA e a HP: Toda geração tem conhecimentos de que as outras gerações precisam. Os jovens e líderes experientes que interagem como colegas que refletem e dialogam desafiam suposições, ampliam possibilidades e, juntos, criam ambientes de trabalho mais sólidos

Da AGNU ao NAUFest

Depois do palco global em Nova York, a parceria agora avança pelas Américas no NAUFest, a experiência educacional regional da JA Americas que conecta jovens por meio de eventos online e presenciais em mais de 30 cidades.

No centro do NAUFest, o Desafio #AIForImpact, apoiado pela HP, convida os jovens a identificar um desafio das suas comunidades e desenvolver uma solução baseada em IA, levando os participantes da compreensão à aplicação prática. Os participantes seguem uma jornada de aprendizagem estruturada, disponível em inglês, espanhol e português, com vídeos educativos curtos, atividades guiadas, uma masterclass ao vivo, mentoria e uma vitrine para apresentar suas ideias.

Os jovens analisam como a IA está transformando o empreendedorismo, usam ferramentas de IA para realizar pesquisas de mercado e desenvolver protótipos, consideram as dimensões éticas da tomada de decisões assistida por IA, e aplicam o que aprenderam a um desafio importante no local onde vivem. Os colaboradores da HP contribuem ao longo de toda a experiência como especialistas em conteúdo, mentores, palestrantes e jurados regionais.

Alcance Global, Relevância Local

Ao longo do próximo ano, a parceria tomará forma nas seguintes regiões e países:

África: Nigéria e África do Sul

Nigéria e África do Sul Américas: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Paraguai, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela Ásia-Pacífico China, Índia, Indonésia e Malásia

China, Índia, Indonésia e Malásia Europa: Alemanha, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália, Letônia, Países Baixos, Polônia, Reino Unido, República Checa, Romênia, Suécia, Turquia e Ucrânia

Alemanha, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália, Letônia, Países Baixos, Polônia, Reino Unido, República Checa, Romênia, Suécia, Turquia e Ucrânia Oriente Médio e África do Norte: Egito, Marrocos e Arábia Saudita





Nessas regiões, o portfólio inclui educação em IA e alfabetização digital; experiências de empreendedorismo por meio das quais os alunos criam e gerenciam empresas; exploração de carreiras e aprendizado de preparação para o trabalho; segurança digital e cidadania; desenvolvimento profissional para educadores; e engajamento direto com funcionários da HP.

Uma abordagem global coordenada também fortalece a medição de impacto, a aprendizagem entre colegas, as comunicações e a coleta de histórias que revelam como os jovens aplicam suas habilidades em desenvolvimento. Por meio do JA Institute — o centro de pesquisa, insights e liderança de pensamento da JA Worldwide — a HP e a JA extrairão lições mais amplas da parceria e contribuirão com novas perspectivas para os debates globais sobre educação, tecnologia, protagonismo dos jovens e o futuro do trabalho.

“O que mais me entusiasma nesta parceria é o seu efeito multiplicador”, disse Asheesh Advani, CEO da JA Worldwide. “Jovens de 37 países adquirem fluência digital, pensamento empreendedor e preparação para o mercado de trabalho para buscar oportunidades e se tornarem líderes capazes e realizados, enquanto os educadores desenvolvem novas habilidades e práticas de ensino que podem transmitir a muitos outros alunos. Juntas, a JA e a HP estão cultivando talentos preparados para o futuro em escala global e fortalecendo um ecossistema educacional que pode expandir as oportunidades nos próximos anos.”

Sobre a JA Worldwide

Como uma das maiores e mais impactantes ONGs do mundo voltadas para os jovens, a JA oferece aprendizagem prática e imersiva em empreendedorismo, preparação para o trabalho e capacidade financeira.

Oferecendo mais de 23 milhões de experiências de aprendizagem por ano por meio de mais de 750 mil professores e voluntários do setor empresarial, a JA Worldwide é uma das poucas organizações com a escala, a experiência e a paixão necessárias para a criação de um futuro mais promissor para a próxima geração de inovadores, empreendedores e líderes. Atuando em mais de 120 países, a JA capacita os jovens com as habilidades e a mentalidade necessárias para a criação de comunidades prósperas. Saiba mais em jaworldwide.org.

Sobre a HP Inc.

A HP Inc. (NYSE: HPQ) é uma líder global em tecnologia que está redefinindo o futuro do trabalho. Presente em mais de 180 países, a HP oferece dispositivos, softwares, serviços e assinaturas inovadores e baseados em IA que impulsionam o crescimento dos negócios e a realização profissional. Para mais informações, visite HP.com.

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Contato Tere Stouffer Directrice marketing JA Worldwide +1-212-641-0747 tere.stouffer@jaworldwide.org

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9843875)