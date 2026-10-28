AI/R leva discussão sobre governança de IA ao AI Brasil Experience 2026

SÃO PAULO, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especializada em Agentic AI, anuncia sua participação no AI Brasil Experience 2026. O evento ocorre nos dias 28 e 29 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, e reúne empresas, lideranças e profissionais de tecnologia para discutir como a inteligência artificial está sendo adotada nas organizações e os resultados gerados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No dia 29, às 11h35, o Business Manager da AI/R, Filipe Beltrami, conduzirá a palestra “Do shadow AI ao cognitive core: governando agentes que escapam dos controles atuais”. A apresentação parte de dados sobre o uso não autorizado de ferramentas de IA nas empresas brasileiras e de um caso real de incidente com agentes, que mostra como essas situações podem se materializar na prática, para discutir por que a tendência de concentrar operações em modelos de linguagem tende a ampliar os riscos e como as organizações já estão respondendo a esses desafios.

“O AI Brasil Experience coloca empresas e profissionais na mesma conversa, e isso confirma uma leitura que orienta a nossa atuação na AI/R: a adoção de IA só gera valor quando a tecnologia avança no mesmo ritmo da capacidade de governá-la com segurança e previsibilidade”, afirma Flávia A. Barbosa Botelho, Diretora de Indústria da AI/R.

Durante os dois dias, especialistas da AI/R estarão no estande P02, ao lado da Arena dos Robôs, para compartilhar experiências, apresentar cases e discutir como as empresas podem levar iniciativas de IA da experimentação ao resultado. Entre as soluções apresentadas estão o AI/Cockpit, plataforma de engenharia de software orientada por IA; a Llia, solução de recrutamento que conduz entrevistas comportamentais e técnicas pelo WhatsApp; o AI/R Algorithm, framework de cinco passos que redesenha o trabalho antes de escalá-lo com agentes de IA; e o Agentic Engineering, modelo que combina um núcleo humano com agentes especializados em todo o Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software (SDLC).

Na edição deste ano, o AI Brasil Experience reunirá mais de 150 palestras, distribuídas em cinco arenas temáticas simultâneas, além de workshops e laboratórios práticos. A programação cobre negócios e mercado, carreira e futuro do trabalho, tecnologia e produto e inteligência humana. Mais informações sobre a agenda do evento estão disponíveis em: https://experience2026.aibrasil.ai/

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contato:

Caroline Randow

caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9854228)