EVEO cresce 75% em receita no primeiro semestre de 2026

A EVEO, empresa que atua com servidores dedicados e private cloud do Brasil, avança no plano estratégico de alcançar R$ 500 milhões em receita até 2030, após encerrar o primeiro semestre de 2026 com crescimento de aproximadamente 75% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho reflete a consolidação de um ciclo de expansão impulsionado pela crescente demanda por soluções de private cloud e infraestrutura para inteligência artificial, além de investimentos contínuos em tecnologia, pessoas e experiência do cliente.

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Os resultados operacionais refletem esse momento de crescimento. No período, a companhia registrou aumento de 70% em receita recorrente, crescimento de 55% no ticket médio dos novos contratos e expansão de 63% na base de clientes em relação ao mesmo período de 2025. Os números se somam a uma base já validada: a companhia cresceu 87% em receita recorrente em 2025, em demonstrações financeiras auditadas pela Forvis Mazars, e conta com a XP Asset como investidora institucional.

O segmento de inteligência artificial consolidou-se como a segunda maior linha de negócios da EVEO. A operação de GPU já roda em escala comercial, com clusters NVIDIA em produção, contratos plurianuais assinados e ativação em semanas, enquanto a importação direta de equipamentos pode levar até quatro meses. O portfólio cobre de placas para inferência a clusters de alta densidade das linhas H200 e Blackwell, hospedados em data centers no Brasil para treinamento e inferência de inteligência artificial, o que coloca a companhia entre os maiores compradores brasileiros de GPUs NVIDIA. E o ritmo segue acelerado: o volume financeiro de negócios com GPUs no primeiro semestre foi mais de 15 vezes superior ao do mesmo período de 2025, com crescimento de 240% no número de projetos fechados.

"O mercado vive uma transformação impulsionada pela inteligência artificial e pela necessidade crescente de ambientes de infraestrutura mais previsíveis, seguros e preparados para aplicações críticas. Crescer 75% nesse cenário mostra que a nossa tese está certa: infraestrutura de alta performance, hospedada no Brasil, com previsibilidade de custo. É isso que sustenta o plano de chegar aos R$ 500 milhões até 2030", afirma José Henrique Bermejo, CRO da EVEO.

Investimentos reforçam crescimento e experiência do cliente

Os avanços foram impulsionados principalmente pelo aumento da procura por projetos de repatriação de workloads de nuvens públicas para ambientes de private cloud, além da forte expansão das demandas por infraestrutura dedicada para inteligência artificial. Para atender a esse novo cenário, a EVEO reforçou sua capacidade operacional com a aquisição de equipamentos, ampliação da infraestrutura e contratação de profissionais experientes do mercado para áreas estratégicas.

Entre as iniciativas do ano, a EVEO aprimorou a experiência do cliente com o lançamento da nova versão do Painel do Cliente, desenvolvida integralmente pelo time de Desenvolvimento de Software da companhia. A plataforma passou a concentrar, em um único ambiente, funcionalidades como emissão de boletos e notas fiscais, abertura e acompanhamento de chamados em tempo real, visualização consolidada da infraestrutura contratada e recebimento de notificações, proporcionando mais autonomia, agilidade e redução da dependência de atendimentos manuais.

O período também foi marcado por uma ampla reestruturação organizacional. A companhia consolidou sua nova estrutura executiva com Lucas Vanzin assumindo a posição de CEO e Vicente Neto passando a atuar como Executive Chairman. A área de tecnologia foi reforçada com a chegada de Fábio Stein como CTO e, posteriormente, dos executivos Laerte Fiorentini, Adson Campos e Lucas Montarroios para liderar operações de Data Center, Suporte ao Cliente, Serviços Gerenciados e Engenharia. Na área comercial, a empresa criou quatro frentes especializadas para acelerar a atuação em private cloud e infraestrutura para inteligência artificial, além de promover executivos internos e contratar novos líderes para sustentar esse crescimento.

Em infraestrutura, a EVEO também realizou movimentos estratégicos para ampliar sua capacidade de atendimento. A empresa tornou-se a primeira da América Latina a adotar a plataforma Exos Mozaic, da Seagate, incorporando dois petabytes de armazenamento de última geração, tecnologia capaz de reduzir em até 45% o consumo de energia por terabyte. Paralelamente, expandiu sua operação com a contratação de mais 100 racks na unidade SPO02 da Ascenty, em Osasco (SP), destinados principalmente ao atendimento da crescente demanda por clusters de GPU voltados a projetos de inteligência artificial.

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Para os próximos meses, a EVEO pretende acelerar ainda mais sua atuação nesse segmento, ampliando a oferta de clusters dedicados para IA hospedados no Brasil e reforçando sua liderança no mercado de private cloud. A estratégia faz parte do plano "10x5", que orienta a ambição de levar a companhia aos R$ 500 milhões em receita até 2030 e consolidar a EVEO como uma das principais plataformas brasileiras de infraestrutura digital.