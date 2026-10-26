Olhary amplia IA para licitações em mercado de R$ 1 trilhão

Olhary, empresa brasileira de tecnologia voltada ao mercado B2G, anunciou a ampliação de sua plataforma de inteligência artificial para cobrir toda a jornada de vendas ao governo, em um setor que movimentou mais de R$ 1 trilhão em 2025.

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Segundo balanço do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Brasil registrou mais de 1 milhão de compras públicas em 2025, com 481,7 mil licitações realizadas por micro e pequenas empresas – totalizando R$ 272,6 bilhões – e 62,22 mil por microempreendedores individuais, somando R$ 12,08 bilhões. O número de sistemas integrados ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) cresceu de 105 em 2023 para 205 em 2025.

Em escala global, a Open Contracting Partnership estima que governos movimentem cerca de US$ 13 trilhões por ano em contratos públicos, evidenciando a magnitude do desafio de organizar e transformar esses dados em informação operacional.

No segmento de tecnologia para vendas ao governo, a brasileira Effecti declara atender mais de 3 mil clientes, integrar mais de 1.400 portais de compras e capturar mais de 60 mil oportunidades mensais, tendo registrado mais de R$ 82 bilhões em licitações arrematadas por seu robô de lances. No Reino Unido, a plataforma Stotles levantou US$ 13 milhões em rodada Series?A em 2025 e gerencia mais de 100 milhões de pontos de dados provenientes de mais de 100 portais.

Uma auditoria interna realizada em 22 de outubro revelou que a Olhary conta com 342 funcionalidades distribuídas em 34 áreas de produto, 504 alterações realizadas nos 30 dias anteriores e dez itens em desenvolvimento. No período analisado, a API da plataforma recebeu 1.143 chamadas, atendendo a dois consumidores, sem erros 5xx e com latência p95 de 269?ms. A solução Olhary Predictor já inclui busca, investigação, análise de editais, documentos de habilitação e integração via API.

A empresa mapeou a jornada de quem vende ao governo em 20 etapas, desde o planejamento da demanda até o aprendizado pós?entrega. Atualmente, a plataforma cobre 12 dessas etapas, com maior profundidade na fase anterior à disputa. O roadmap prevê a integração progressiva de CRM, decisões go/no?go, precificação, propostas, portais, contratos e execução financeira ao núcleo de inteligência existente.

Um estudo interno identificou 17 concorrentes diretos no Brasil, além de dez portais transacionais e outras plataformas especializadas. Enquanto os concorrentes mais consolidados apresentam maturidade nas fases de proposta, disputa e operação, a Olhary busca diferenciação ao combinar previsão pré?edital, investigação, dados correlacionados, APIs e aprendizado a partir dos resultados.

A arquitetura proposta adiciona cinco camadas: (i) base de dados com informações do PNCP, portais, APIs, dados privados e eventos de uso; (ii) grafo de conhecimento que relaciona órgãos, empresas, pessoas, preços e contratos; (iii) camada de inteligência com modelos de previsão, investigação, scores e recomendações; (iv) camada operacional com CRM, propostas, contratos e finanças; (v) camada de experiência com cockpit, alertas e agentes especializados. Futuras funcionalidades incluem Private Customer Graph, agentes operacionais, marketplace B2G, crédito, seguros, rede de APIs e benchmarks nacionais.

“Não se trata de mais uma ferramenta; a tese é conectar o que está dividido – previsão, investigação, decisão e caixa – para que cada licitação melhore decisão.” afirma Tiago Mascarenhas, fundador da Olhary.

A Olhary descreve sua missão como desenvolver um sistema operacional de inteligência que acompanhe o fornecedor desde a antecipação de oportunidades até a coordenação da entrega, integrando dados públicos, privados, agentes de IA, aplicações externas e resultados comerciais em uma única infraestrutura.

Sobre a Olhary

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Empresa brasileira de tecnologia B2G, a Olhary oferece plataforma que combina dados públicos, inteligência artificial, investigação, previsão, documentos e APIs para apoiar empresas que vendem ao setor público. Seu objetivo é criar um sistema operacional que una previsão, decisão, operação e resultados em uma única solução.