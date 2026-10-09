A Andersen Consulting incorpora o TalentSmartEQ para promover a liderança e a transformação empresarial

Por meio de um acordo de colaboração com a TalentSmartEQ, empresa sediada em San Diego especializada em criar experiências de aprendizagem práticas, envolventes e aplicáveis, baseadas em inteligência emocional (EQ) e desenvolvimento de liderança, a Andersen Consulting amplia suas capacidades na área de capital humano.

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Há mais de duas décadas, a TalentSmartEQ trabalha com organizações ao redor do mundo para desenvolver habilidades de liderança por meio da inteligência emocional. A empresa ajuda a fortalecer o engajamento dos funcionários, o trabalho em equipe e o desempenho geral. A empresa utiliza uma metodologia baseada em pesquisas, combinada a experiências práticas de aprendizagem, avaliações, coaching e programas personalizados. Esses programas são projetados para transformar o desenvolvimento da inteligência emocional em mudanças sustentáveis de comportamento no ambiente de trabalho. Líder do setor, a TalentSmartEQ atua com empresas da Fortune 500, órgãos governamentais e empresas privadas.

“As organizações estão exigindo mais de seus líderes e colaboradores à medida que o ambiente de trabalho continua evoluindo”, afirmou Howard Farfel, CEO da TalentSmartEQ. “Nosso foco é transformar as pesquisas sobre inteligência emocional em ferramentas práticas, que as pessoas possam compreender e aplicar com facilidade. Nossa colaboração com a Andersen Consulting representa um novo e promissor passo, permitindo que ampliemos essa base e alcancemos organizações que buscam maneiras mais eficazes de desenvolver seus profissionais e aprimorar a cultura e o desempenho organizacional.”

“A tecnologia e a transformação dos negócios podem mudar a forma como as organizações operam, mas as pessoas continuam sendo fundamentais para determinar o sucesso dessas mudanças”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “O trabalho da TalentSmartEQ nas áreas de inteligência emocional, liderança e desempenho de equipes complementa nossas capacidades mais amplas de transformação e acrescenta uma dimensão valiosa ao nosso trabalho com organizações que estão passando por mudanças.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, compreendendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo serviços de consultoria, tributação, assessoria jurídica, avaliação, mobilidade global e assessoria de nível internacional em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais no mundo inteiro e presença em mais de 1.000 locais por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples e fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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