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TRU Simulation apresenta o primeiro dispositivo de treinamento de voo da Cessna Grand Caravan EX na plataforma Veris

A Cessna Grand Caravan EX Veris fornece uma solução de alta velocidade e com bom custo-benefício para desenvolvimento de pilotos e expande as oportunidades de treinamento para uma das aeronaves utilitárias mais amplamente operadas no mundo

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Repórter
20/10/2026 21:13

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A TRU Simulation + Training Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT) e afiliada da Textron Aviation Inc., anunciou hoje a introdução do seu dispositivo de treinamento de voo (DTV) em realidade virtual Veris para a Cessna Grand Caravan EX, expandindo a linha de produtos Veris a fim de apoiar uma das plataformas de aeronaves mais amplamente utilizadas e mais versáteis do setor de aviação. O anúncio representa o primeiro dispositivo de treinamento configurado para a Caravan oferecido no portfólio da TRU Simulation e reflete o investimento contínuo da empresa em tecnologias de treinamento imersivo em aviação.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261020887839/pt/

TRU Simulation introduces first Cessna Grand Caravan EX Flight Training Device on the Veris platform

TRU Simulation introduces first Cessna Grand Caravan EX Flight Training Device on the Veris platform

"A plataforma Veris foi criada para tornar a simulação de alta fidelidade acessível a mais operadores e organizações de treinamento, ajudando a atender à crescente necessidade por treinamento eficiente de pilotos e o desenvolvimento de proficiência na indústria", afirmou Jerry Messaris, presidente e CEO da TRU Simulation. "A Grand Caravan EX atende a uma ampla variedade de missões ao redor do mundo, de operações de cargas a transporte regional, missões especiais e voos utilitários, tornando-a uma adição natural ao crescente portfólio da Veris. Esse dispositivo dá aos operadores outra ferramenta para aprimorar a preparação dos pilotos ao passo que equilibra eficácia de treinamento, flexibilidade e custo".

A Grand Caravan EX Veris combina tecnologia de realidade virtual com uma cabine totalmente configurada para replicar a instrumentação, os controles e a aviônica da Caravan, incluindo os aviônicos Garmin G1000 NXi. Sua configuração de dois assentos apoia uma série de objetivos instrucionais e pode acomodar os requisitos de treinamento tanto para piloto único quanto para tripulação múltipla. O dispositivo pode ser usado com ou sem headset de realidade virtual, fornecendo flexibilidade para diferentes abordagens de ensino, estilos de aprendizado e necessidades operacionais.

A configuração da Caravan começa a fazer parte do crescente portfólio da Veris, que inclui Bell 505, Cessna Skyhawk e Airbus H125. Ao ampliar a variedade de aeronaves suportadas pela plataforma Veris, a TRU Simulation continua ampliando as soluções de treinamento adaptadas a diversas necessidades de frotas e missões. Juntos, esses dispositivos demonstram o compromisso da TRU Simulation em atender ambos os mercados de aviação de asa rotativa e asa fixa com tecnologias de simulação imersiva.

Sobre o Cessna Grand Caravan EX
O Cessna Caravan é o turboélice utilitário monomotor mais produzido de todos os tempos. Mais de 3.100 aeronaves Caravan e Grand Caravan foram entregues ao redor do mundo, com certificação em 100 países e mais de 25 milhões de horas de voo acumuladas no planeta. A cabine do Cessna Grand Caravan EX atualmente apresenta os aviônicos G1000 NXi da Garmin com a mais recente tecnologia e conectividade. A aeronave oferece uma potência impressionante de 867 cavalos-vapor e uma razão de subida de 1.275 pés por minuto.

Conhecido por seu desempenho eficiente e confiável por parte das companhias aéreas regionais, operadores de fretamento, transportadoras de carga e organizações humanitárias em todo o mundo, o Grand Caravan EX desempenha funções para uma infinidade de missões, abrangendo de treinamento de voo à recreação, de companhias aéreas regionais à transporte VIP, e de transportadoras de carga à ajuda humanitária.

Sobre a TRU Simulation
A TRU Simulation + Training Inc., uma afiliada da Textron Aviation Inc., é uma fornecedora líder de dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento total para a indústria da aviação. Com um forte compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa tecnologia de ponta garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para obter mais informações, visite www.TRUSimulation.com.

Sobre a Textron Aviation
Há quase 100 anos, inspiramos a jornada da aviação. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.
A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para informações adicionais, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria de imprensa:

Lauren Howell

+1.316.927.9536

Lhowell@txtav.com

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Fonte: BUSINESS WIRE

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