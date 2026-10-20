TRU Simulation apresenta o primeiro dispositivo de treinamento de voo da Cessna Grand Caravan EX na plataforma Veris

A TRU Simulation + Training Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT) e afiliada da Textron Aviation Inc., anunciou hoje a introdução do seu dispositivo de treinamento de voo (DTV) em realidade virtual Veris para a Cessna Grand Caravan EX, expandindo a linha de produtos Veris a fim de apoiar uma das plataformas de aeronaves mais amplamente utilizadas e mais versáteis do setor de aviação. O anúncio representa o primeiro dispositivo de treinamento configurado para a Caravan oferecido no portfólio da TRU Simulation e reflete o investimento contínuo da empresa em tecnologias de treinamento imersivo em aviação.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261020887839/pt/

TRU Simulation introduces first Cessna Grand Caravan EX Flight Training Device on the Veris platform

"A plataforma Veris foi criada para tornar a simulação de alta fidelidade acessível a mais operadores e organizações de treinamento, ajudando a atender à crescente necessidade por treinamento eficiente de pilotos e o desenvolvimento de proficiência na indústria", afirmou Jerry Messaris, presidente e CEO da TRU Simulation. "A Grand Caravan EX atende a uma ampla variedade de missões ao redor do mundo, de operações de cargas a transporte regional, missões especiais e voos utilitários, tornando-a uma adição natural ao crescente portfólio da Veris. Esse dispositivo dá aos operadores outra ferramenta para aprimorar a preparação dos pilotos ao passo que equilibra eficácia de treinamento, flexibilidade e custo".

A Grand Caravan EX Veris combina tecnologia de realidade virtual com uma cabine totalmente configurada para replicar a instrumentação, os controles e a aviônica da Caravan, incluindo os aviônicos Garmin G1000 NXi. Sua configuração de dois assentos apoia uma série de objetivos instrucionais e pode acomodar os requisitos de treinamento tanto para piloto único quanto para tripulação múltipla. O dispositivo pode ser usado com ou sem headset de realidade virtual, fornecendo flexibilidade para diferentes abordagens de ensino, estilos de aprendizado e necessidades operacionais.

A configuração da Caravan começa a fazer parte do crescente portfólio da Veris, que inclui Bell 505, Cessna Skyhawk e Airbus H125. Ao ampliar a variedade de aeronaves suportadas pela plataforma Veris, a TRU Simulation continua ampliando as soluções de treinamento adaptadas a diversas necessidades de frotas e missões. Juntos, esses dispositivos demonstram o compromisso da TRU Simulation em atender ambos os mercados de aviação de asa rotativa e asa fixa com tecnologias de simulação imersiva.

Sobre o Cessna Grand Caravan EX

O Cessna Caravan é o turboélice utilitário monomotor mais produzido de todos os tempos. Mais de 3.100 aeronaves Caravan e Grand Caravan foram entregues ao redor do mundo, com certificação em 100 países e mais de 25 milhões de horas de voo acumuladas no planeta. A cabine do Cessna Grand Caravan EX atualmente apresenta os aviônicos G1000 NXi da Garmin com a mais recente tecnologia e conectividade. A aeronave oferece uma potência impressionante de 867 cavalos-vapor e uma razão de subida de 1.275 pés por minuto.

Conhecido por seu desempenho eficiente e confiável por parte das companhias aéreas regionais, operadores de fretamento, transportadoras de carga e organizações humanitárias em todo o mundo, o Grand Caravan EX desempenha funções para uma infinidade de missões, abrangendo de treinamento de voo à recreação, de companhias aéreas regionais à transporte VIP, e de transportadoras de carga à ajuda humanitária.

Sobre a TRU Simulation

A TRU Simulation + Training Inc., uma afiliada da Textron Aviation Inc., é uma fornecedora líder de dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento total para a indústria da aviação. Com um forte compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa tecnologia de ponta garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para obter mais informações, visite www.TRUSimulation.com.

Sobre a Textron Aviation

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada da aviação. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para informações adicionais, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de imprensa:

Lauren Howell

+1.316.927.9536

Lhowell@txtav.com

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