Templafy Lança Templafy Team, para que Profissionais Criem e Compartilhem Seus Próprios Agentes de Documentos

NOVA YORK, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy , a plataforma de geração de documentos com agentes, anuncia hoje o lançamento do Templafy Team. A nova solução capacita equipes profissionais a criar, personalizar e compartilhar seus próprios Agentes de Documentos desenvolvidos para fins específicos, com base no conhecimento da empresa, em modelos e em conteúdos confiáveis.

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A integração crescente da inteligência artificial aos fluxos de trabalho corporativos oferece aos profissionais ferramentas inéditas para a geração de conteúdo. No entanto, garantir a alta qualidade e a consistência das entregas permanece um desafio crítico, especialmente para equipes que produzem repetidamente apresentações, propostas e materiais semelhantes para clientes.

Projetado para equipes que lidam com altos volumes de documentos em setores como consultoria, serviços profissionais, serviços financeiros e vendas, o Templafy Team combina Agentes de Documentos personalizáveis com a tecnologia patenteada de geração de documentos da Templafy. Em vez de solicitar comandos repetidamente à IA ou recriar apresentações com base em projetos anteriores, as equipes de negócios agora conseguem incorporar conhecimentos, especialidades e práticas recomendadas em agentes compartilhados, prontos para reutilização em fluxos de trabalho recorrentes.

Oskar Konstantyner, CPO da Templafy, comentou: "A IA tornou mais fácil do que nunca gerar conteúdo, mas a criação de um documento é apenas uma parte do trabalho. A maior oportunidade está em capacitar as equipes para que desenvolvam agentes de IA sintonizados com o funcionamento do próprio negócio, com base em seus conhecimentos, experiências e métodos de trabalho estabelecidos.”

“Com o Templafy Team, combinamos a flexibilidade da criação de agentes próprios aos recursos de geração de documentos necessários para a produção de materiais de alta qualidade e prontos para o ambiente corporativo. Em vez de cada profissional interagir isoladamente com a IA, as equipes agora utilizam conhecimentos compartilhados e práticas recomendadas, e estabelecem uma abordagem muito mais consistente e escalável.”

A nova oferta entrega recursos para as equipes profissionais:

Criação e compartilhamento de Agentes de Documentos personalizados: Desenvolvimento e customização de agentes de IA para atender a necessidades comerciais recorrentes, transformando conhecimentos individuais e métodos de trabalho em recursos reutilizáveis para toda a equipe.

Desenvolvimento e customização de agentes de IA para atender a necessidades comerciais recorrentes, transformando conhecimentos individuais e métodos de trabalho em recursos reutilizáveis para toda a equipe. Uso prático do conhecimento corporativo: Fundamentação da IA em informações, metodologias e práticas recomendadas confiáveis da empresa, garantindo que os resultados reflitam a realidade dos negócios em vez de depender apenas de comandos isolados.

Fundamentação da IA em informações, metodologias e práticas recomendadas confiáveis da empresa, garantindo que os resultados reflitam a realidade dos negócios em vez de depender apenas de comandos isolados. Criação de apresentações em PowerPoint alinhadas à identidade visual da marca: Geração de arquivos nativos e editáveis com base em modelos corporativos e ativos aprovados, reduzindo o tempo gasto na reconstrução e formatação de resultados de IA .

Geração de arquivos nativos e editáveis com base em modelos corporativos e ativos aprovados, reduzindo o tempo gasto na reconstrução e formatação de resultados de IA Integração aos fluxos de trabalho de IA existentes: Acesso aos Agentes de Documentos da Templafy por meio do PowerPoint, ChatGPT, Claude e Microsoft Copilot, sem exigir que as equipes alterem as ferramentas já utilizadas.

Acesso aos Agentes de Documentos da Templafy por meio do PowerPoint, ChatGPT, Claude e Microsoft Copilot, sem exigir que as equipes alterem as ferramentas já utilizadas. Evolução além da geração inicial: Uso de agentes de IA para desenvolver apresentações, realizar edições e revisar os resultados com base no conhecimento e nos padrões estabelecidos pela empresa.



O Templafy Team já está disponível e conta com um período de teste gratuito de 14 dias. Para mais informações, visite https://www.templafy.com/teams/ .

Notas aos Editores

Sobre a Templafy

A Templafy é a principal plataforma de geração de documentos agênticos para que os profissionais criem documentos precisos, compatíveis e de acordo com a marca, com a máxima eficiência.

Nossa plataforma possibilita que as empresas reduzam a IA nos momentos importantes, fornecendo aos agentes de IA o contexto certo, proteções e conhecimento aprovado pela empresa para trabalhar. Com a nossa abordagem, os agentes de IA aplicam uma combinação de conteúdo gerado por IA e automação baseada em regras para criar rapidamente documentos de alta qualidade e confiáveis, sem comprometer o controle ou a consistência organizacional, a um custo simbólico baixo e previsível.

Acessível diretamente nas ferramentas como Microsoft Office, Google Workspace e Salesforce, e assistentes de IA, incluindo Claude, ChatGPT e Copilot, a tecnologia patenteada da Templafy simplifica os fluxos de trabalho dos documentos, reduz os riscos e dá às equipes maior confiança nos documentos mais importantes.

Mais de 4 milhões de usuários em todo o mundo confiam na Templafy para acelerar a criação de conteúdo de negócios com IA. Com a confiança de líderes do setor, incluindo a KPMG e a BDO, a Templafy economiza mais de 30% do tempo que as equipes normalmente gastariam em conteúdo repetitivo, como propostas, cartas de compromisso e relatórios de auditoria, para que elas possam se concentrem no trabalho de geração de receita.

Para mais informações, somente para a mídia:

Lucy Westman, Diretora de Comunicações Globais, Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001279229)