Horóscopo do Dia para Peixes
Horóscopo do Dia para Peixes
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PEIXES - 19/fev a 20/mar
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Horóscopo do Dia para Peixes
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Amor
Uma relação harmoniosa é sempre muito difícil, por isso vocês devem trabalhar em conjunto para renovarem os laços de amor diariamente e com ainda mais vontade.
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Trabalho
Seja sensata e evite dar pitacos fora de hora. Entenda que partilhar um negócio ou projeto é tarefa e gosto de muitos e não apenas seu.
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Bem Estar
A sua saúde pode não estar em sua melhor forma hoje. Haverá a possibilidade de sentir alguns problemas relacionados à digestão ou ao intestino.
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O Horóscopo do Dia para Peixes foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.