Goleira campeã brasileira: 'Bolsonaro nunca mais no poder, p****'

Protagonista do São Paulo na conquista do título do Campeonato Brasileiro Feminino, a goleira Carlinha fez questão de manifestar sua posição política neste sábado (3/10), logo após superar o Corinthians na final, disputada na véspera das eleições. Sem declarar seu voto, ela se manifestou contra a candidatura do senador Flávio (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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"Nunca mais Bolsonaro no poder, porra", disse ela, ao finalizar a entrevista pós-jogo realizado na tarde deste sábado, no estádio do Morumbis. São Paulo e Corinthians ficaram no empate em 1 a 1, depois de vitória tricolor por 2 a 1 no jogo de ida, no último sábado, na Neo Química Arena.

A goleira falhou no gol das adversárias, marcado por Juliete, mas se redimiu no segundo tempo, salvando o tricolor de tomar o segundo tento ao defender cobrança de pênalti de Gabi Zanotti.

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"É uma sensação inexplicável", disse Carlinha. "O futebol sempre te dá uma chance de ser diferente. E hoje, apesar do erro no primeiro gol, dentro do jogo tive uma nova oportunidade. Estou muito feliz. Foi aniversário da minha avó no mês passado. Hoje ela não está aqui, a família toda está, mas ela está muito feliz. E nunca mais Bolsonaro no poder, porra", acrescentou.