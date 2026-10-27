Apnetworks lança portal APX para gestão de ativos de TI

A Apnetworks, empresa com 23 anos de atuação em outsourcing de equipamentos de tecnologia da informação (TI), lançou o APX, portal de gerenciamento de ativos desenvolvido pelo próprio time de tecnologia da companhia. Exclusiva para clientes da empresa, a plataforma concentra em um único ambiente a gestão de ativos, chamados, contratos e suprimentos, com acesso aos indicadores do parque tecnológico em visão 360º. A proposta é oferecer às organizações que terceirizam a operação de TI mais transparência sobre os equipamentos que utilizam.

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O lançamento ocorre em um cenário de descompasso entre formação e mercado. Segundo o relatório Perspectivas do Mercado de Trabalho do Macrossetor TIC, divulgado pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), em 2026, o país formou 123,9 mil profissionais em TIC em 2024, mas as empresas ainda apontam o conhecimento técnico como principal dificuldade na contratação. Entre as companhias ouvidas, 82% planejam ampliar suas equipes de TI nos próximos dois anos. O setor deve gerar 33 mil empregos formais até dezembro de 2026.

Nesse contexto, o APX surge como alternativa estratégica para empresas sem equipe interna dedicada ao parque tecnológico, ao reunir em uma só plataforma dados que exigiriam especialistas para serem levantados.

Esse quadro tem levado empresas a enxergar o outsourcing como alternativa estrutural, e não apenas pontual, para sustentar suas operações. No modelo da Apnetworks, a companhia fornece e mantém os equipamentos, enquanto o APX é uma ferramenta de gestão operada pelo próprio cliente, que passa a acompanhar e administrar o parque com autonomia. A ausência de transparência nesse tipo de contrato costuma ser apontada como uma das origens da desconfiança entre contratantes e prestadores de serviço.

Da planilha à visão única

Paulo Mattos, CEO e fundador da Apnetworks, conta que o APX nasceu da experiência acumulada pela empresa na gestão de ambientes de TI de seus clientes. “Percebemos que, mesmo com a evolução do outsourcing, muitas empresas ainda tinham dificuldade para responder perguntas básicas sobre o próprio parque tecnológico: quais equipamentos estão instalados, onde estão, qual é o status de cada ativo, quais contratos estão relacionados a eles, quais chamados foram abertos e qual é o histórico daquele equipamento”, afirma.

Segundo o executivo, em muitos casos essas informações estavam dispersas em planilhas, sistemas diferentes, e-mails e controles internos, o que dificultava a gestão e a tomada de decisão. Ele acrescenta que o ciclo de vida dos equipamentos também representava um desafio. “Não basta saber quantos computadores uma empresa possui. É necessário entender idade, configuração, localização, utilização, histórico de manutenção, custo e momento adequado para substituição”, explica.

Informações conectadas

De acordo com Mattos, o principal diferencial do portal está em conectar dados que normalmente ficam separados. A plataforma relaciona o ativo ao contrato, ao usuário ou local de instalação, aos chamados técnicos, ao histórico de atendimento e aos processos ligados a suprimentos e substituições. Com isso, o cliente pode acompanhar quantidade e localização dos equipamentos, status dos ativos, tempos de atendimento dos chamados, vencimentos contratuais, movimentações e trocas.

“Mais importante do que simplesmente disponibilizar dados é permitir que essas informações sejam utilizadas para gestão. O objetivo é que o gestor consiga olhar para o parque e entender o que está acontecendo, identificar tendências e tomar decisões com base em indicadores”, destaca.

Transparência construída com dados

Para o CEO, a terceirização resolve uma parte relevante do problema ao oferecer conhecimento e capacidade operacional sem exigir que a empresa monte toda a estrutura internamente. “Mas terceirizar a operação não significa terceirizar a gestão”, pondera.

Ele observa que, quando as informações não estão organizadas e acessíveis às duas partes, podem surgir divergências na quantidade de equipamentos instalados, ativos sem localização definida, aparelhos fora de contrato, chamados sem acompanhamento e dificuldade para comprovar níveis de serviço.

“Quando cliente e fornecedor trabalham sobre a mesma informação, com indicadores claros, histórico de ocorrências e acompanhamento dos níveis de serviço, a relação se torna muito mais objetiva”, descreve Mattos. Conforme ele, o APX foi concebido para criar essa camada de transparência, substituindo relações baseadas em percepções, e-mails ou relatórios pontuais por uma visão estruturada dos indicadores e da operação.

Gestão orientada por dados

O executivo avalia que a gestão de ativos de TI deve caminhar para um modelo apoiado em dados, automação e inteligência. “O cliente não quer apenas saber quantos equipamentos possui. Ele quer entender custo, utilização, desempenho, ciclo de vida, risco e momento adequado para tomar decisões”, diz. Por esse motivo, a companhia planeja evoluir a plataforma de forma contínua, incorporando novos recursos à administração do ambiente tecnológico.

O portal se soma aos pilares de serviços da Apnetworks, que incluem PC as a Service, outsourcing de impressão, Mobile as a Service, automação e videoconferência. “Outsourcing não deve significar perda de controle. Pelo contrário. Deve significar mais eficiência, mais informação e mais capacidade de gestão”, conclui Mattos.

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Para mais informações, basta acessar: https://apnetworks.com.br/portal-apx/