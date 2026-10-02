Vorcaro prometeu a Ronaldo ajuda para empréstimo ao Cruzeiro, diz revista
Conversas extraídas pela PF do celular do ex-controlador do Banco Master mostram que o banqueiro foi acionado pelo então dono da SAF celeste após a eliminação na Copa do Brasil de 2024
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O banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, se comprometeu a ajudar o Cruzeiro a obter um empréstimo em março de 2024, a pedido do ex-jogador Ronaldo Nazário, então dono da SAF do clube. Dias depois da conversa, Ronaldo voltou a procurá-lo para agradecer: "Amigo, o empréstimo saiu lá para o Cruzeiro!". As mensagens foram extraídas pela Polícia Federal do celular de Vorcaro e reveladas pela revista “Veja”.
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O pedido chegou ao banqueiro às vésperas de uma viagem a Londres. Ronaldo explicou que a eliminação precoce na Copa do Brasil havia tirado do clube uma receita com a qual a gestão contava, o que apertou o fluxo de caixa, e sugeriu que o então CEO celeste, Gabriel Lima, encontrasse Vorcaro na capital inglesa para detalhar a operação. O banqueiro respondeu que trataria do assunto com o executivo e garantiu ao ex-atacante que ele podia contar com sua ajuda. As mensagens não informam o valor liberado, a instituição que concedeu o crédito nem as condições da operação.
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O episódio amplia a lista de personagens que aparecem no material apreendido com Vorcaro. Nesta semana, outro lote de mensagens tornado público expôs a proximidade do banqueiro com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, incluindo um empréstimo de pelo menos R$ 22 milhões do Banco Master a uma empresa da cunhada do parlamentar. Motta nega irregularidades e afirma que as conversas foram tiradas de contexto.
Favores de parte a parte
Com Ronaldo, a relação de Vorcaro ia além do Cruzeiro. Os dois se tratavam como amigos, e o ex-jogador aparece como presença frequente em festas promovidas pelo banqueiro no Brasil e no exterior. Na mesma troca de mensagens sobre o empréstimo, Ronaldo lamenta não poder ir à viagem a Londres, associada pela Veja a um evento de abril de 2024 com autoridades do governo federal, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF), e Vorcaro responde que haveria outras ocasiões naquele ano.
As conversas mostram ainda Ronaldo abrindo portas para o banqueiro. O ex-atacante relata ter acionado David Beckham, dono do Inter Miami, para conseguir ingressos para Vorcaro em uma partida com os bilhetes esgotados, e diz ter pedido que ele fosse apresentado a Lionel Messi depois do jogo. Meses mais tarde, foi Vorcaro quem recorreu a Ronaldo em busca de contatos para alugar barco ou casa em Ibiza, e o ex-jogador repassou o telefone de um conhecido.
De acordo com a revista, a proximidade antecede o jantar na casa do apresentador Luciano Huck, para o qual Vorcaro foi convidado, em que se discutiu a candidatura de Ronaldo à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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Na época do pedido, a gestão de Ronaldo à frente do futebol celeste se aproximava do fim. O ex-jogador comandava a SAF desde 2022 e, semanas depois, acertou a venda do controle ao empresário Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH.