Que manipulação?

Que se cuidem os dirigentes do Clube Atlético Mineiro. Os investigadores da Polícia Federal estão intrigados com uma mensagem no whatsapp do “banqueiro” Daniel Vorcaro, do falido Banco Master, que é sócio da SAF do time de futebol. Numa das conversas no grupo chamado Galo Dorflex, um integrante (vamos preservar seu nome) soltou essa: “Aonde dá pra manipular, os caras fazem...”.

Todo mundo em NY

A famosa Brazil Week virou desculpa para passeios de expoentes dos três Poderes, de governos e até de prefeituras. Serão seminários em diferentes hotéis, promovidos por patotas associadas e alguns destes bancados por dinheiro público. Por lá também estarão o presidente Lula da Silva e o presidenciável Flávio Bolsonaro, com seus séquitos. Ninguém quer perder a oportunidade de mostrar a investidores o que vem por aí.

Benzam o Congresso

Avança na Câmara dos Deputados o PL 426/2025, de autoria de Giovani Cherini (PL-RS) e relatado por Juliana Cardoso (PT-SP), que dispõe sobre o reconhecimento do trabalho dos (as) benzedeiros (as) como prática integrante da cultura popular e da Política Nacional de Educação Popular componente do SUS. A relatora foi pela aprovação. O povo agradece. Esse Congresso precisa de uma reza forte.

O STF…

O Supremo está governando o Estado do Rio de Janeiro, com ajuda do presidente do TJ, Ricardo Couto. A demora do STF em liberar a votação para decidir se haverá eleição direta ou indireta para governador tampão não deixa de ser uma ingerência política, e incomoda muito a Assembleia Legislativa do Rio – que, por lei, tem o direito de nomear o governador para o caso atual.

... governa o Rio

O ministro Flávio Dino pediu vista e sentou no processo. Votaram pela eleição indireta (via ALERJ) os ministros Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Cristiano Zanin é pelo povo nas urnas. O cenário tem dois lados. Enquanto alguns apontam que o Estado nas mãos da ALERJ beneficiaria nome da centro-direita, é inegável que atual situação ajuda o candidato da centro-esquerda, Eduardo Paes (PSD).

Ah, doutora... – 2

A Coluna pediu dois esclarecimentos à advogada Ana Patrícia Leão, de Salvador: quanto teria recebido do Banco Master e quais as petições que fez para justificar os pagamentos. Nada mais do que provas de um trabalho técnico e jurídico. Ao optar por não apresentar nada, a advogada se coloca sob o mesmo radar em que já está seu parceiro Eugênio Kruschewsky, o homem de R$ 54 milhões pagos por Vorcaro.

870 dias

A Equatorial Goiás esclarece que, no caso citado pela Coluna há dias, sobre ligação de energia em prédio novo, prevista para 870 dias, “foi apresentado ao cliente, em agosto de 2025, estudo técnico com indicação de obras estruturantes necessárias para o atendimento do empreendimento. Na data, foi assinado entre o cliente e a concessionária o Termo de Compromisso com previsão de conclusão em 2027”. E avalia a documentação para liberação da ligação o menor prazo possível.

ESPLAMADEIRA

#Claudia Alaminos lança livro "Manual de sobrevivência para pais de adolescentes" (Ed. Edipro); hoje, na Livraria da Travessa (SP). #15ª Semana de Leitura recebe mil alunos da rede pública na abertura no Theatro Municipal de SP. #Nissan inaugurou concessionária em Barra Mansa (RJ), onde são produzidos SUVs Kicks e Kait. #Revista Justiça & Cidadania promove 12ª edição da Caravana da Cooperação Judiciária, hoje, na EPM-SP. #Chamada pública Brasilidades & Futuros seleciona projetos culturais; Inf: tinyurl.com/3kajk5s5. #Fabiana Milanez lança “A Última Viagem”, hoje, na Livraria da Vila(SP).

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