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Com obras de grandes mestres italianos, Castello Sforzesco é ícone em Milão
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Durante o governo dos Sforza, o castelo foi transformado em uma residência ducal luxuosa, atraindo artistas e intelectuais da época. Foto: ParsonsPhotographyNL/Wikimédia Commons
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Um dos nomes mais famosos associados ao castelo é o de Leonardo da Vinci, que trabalhou para os Sforza e deixou sua marca em algumas partes da estrutura. Foto: JAKUB HALUN e Stefano Stabile/Wikimédia Commons
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O castelo é decorado com símbolos heráldicos da família Sforza, como a cobra devorando um homem ("biscione"), que também é um emblema tradicional de Milão. Foto: G.dallorto/Wikimédia Comm
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Um dos membros mais influentes da dinastia Sforza foi Galeazzo Maria Sforza. Ele se tornou duque de Milão em 1466, após a morte de seu pai, e governou até seu assassinato em 1476. Foto: reprodução Uffizi Gallery, Florence
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O castelo é um exemplo impressionante da arquitetura renascentista, com suas torres imponentes, pátios internos e detalhes decorativos. Foto: Divulgação
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No pátio interno, há um antigo poço que, segundo lendas locais, seria assombrado por espíritos de prisioneiros que morreram ali durante os períodos de guerra. Foto: Divulgação
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O complexo é cercado por grandes muralhas e um fosso, que hoje está seco, mas que já serviu como uma defesa adicional contra invasores. Foto: creative Commons
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O castelo também é conhecido por sua Torre del Filarete, uma torre central que se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis de Milão. Foto: Divulgação
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Ao longo dos séculos, o castelo passou por várias transformações e foi utilizado para diferentes propósitos, tendo inclusive servido como quartel militar durante o domínio espanhol e austríaco. Foto: Julo/Wikimédia Commons
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No século XIX, o castelo foi restaurado pelo arquiteto Luca Beltrami, que devolveu ao edifício parte de sua glória original e o transformou em um espaço cultural. Foto: Mauriziozanon/Wikimédia Commons
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Hoje, o Castello Sforzesco abriga vários museus e coleções de arte, incluindo o Museu de Arte Antiga, o Museu de Instrumentos Musicais e o Museu de Artes Decorativas. Foto: G.dallorto/Wikimédia Commons
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O local também abriga a Pinacoteca, que exibe obras de artistas como Michelangelo, Mantegna e Bramantino. Foto: G.dallorto/wikimédia Commons
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Uma das peças mais famosas do castelo é a "Pietà Rondanini", a última escultura inacabada de Michelangelo, que atrai visitantes de todo o mundo. Foto: Paolo da Reggio wikimedia commona
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Além dos museus, o castelo é cercado pelo Parco Sempione, um grande parque público que oferece um refúgio tranquilo no meio da movimentada cidade. Foto: Flickr Roberto Rubiliani
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Durante as guerras e invasões que marcaram a história de Milão, o castelo sofreu danos significativos, mas foi sempre restaurado e preservado. Foto: Giovanni Dall'OrtoWikimédia Commons
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Além de sua relevância histórica e arquitetônica, o Castello Sforzesco é palco de exposições temporárias, eventos culturais e concertos. Foto: Fabio Alessandro Locati/wikimédia Commons
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Sua presença robusta e elegante no centro de Milão simboliza séculos de história e continua a ser uma das atrações mais visitadas e admiradas da cidade. Foto: Flickr Solo Traveller
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Quem quiser, pode visitar o castelo por conta própria ou participar de uma visita guiada para conhecer todos os detalhes e curiosidades deste lugar histórico e culturalmente rico. Foto: Javier CarroWikimédia Commons
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Para mais informações, você pode consultar o site oficial do castelo ("https://www.milanocastello.it/en", sem as aspas), que oferece detalhes sobre a história, arquitetura e as atrações do local. Foto: Flickr Marco Trovò
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