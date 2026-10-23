Agricultor diz que recusa mais de R$ 55 milhões por fazenda, mas protege parte das terras por 999 anos contra a urbanização

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Um produtor rural de Ontário, no Canadá, recusou uma proposta de 16 milhões de dólares canadenses, aproximadamente 57 milhões de reais, por sua propriedade de 164 acres. Em vez de vender a área para construtoras, Charles Stevens e sua família optaram por registrar uma servidão de conservação com duração de 999 anos.

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O acordo inicial cobre quase 29 acres da fazenda Wilmot Orchards, com planos estabelecidos para proteger o restante do terreno. A propriedade fica a cerca de uma hora de Toronto e abriga pomares de maçãs e cultivo de mirtilos, recebendo milhares de visitantes a cada verão.

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Proteção de solo raro e fértil

A propriedade ocupa um terreno classificado como solo Classe 1, identificado pelo Ontario Farmland Trust como o mais fértil e raro do Canadá. Essa categoria representa somente 0,5% de toda a extensão territorial canadense, concentrando mais da metade desse total na província de Ontário.

A servidão de conservação consiste em um acordo legal vinculado à escritura do imóvel. O instrumento não transfere a posse da terra, mas estabelece limites definitivos: impede futuras construções e veda usos não agrícolas no local.

A restrição jurídica remove o valor especulativo de desenvolvimento da propriedade. Stevens argumentou que colocar a terra sob custódia permite a jovens agricultores comprar áreas produtivas por preços agrícolas, sem a sobretaxa inflacionada pelo interesse imobiliário comercial.

Impacto na segurança alimentar

O diretor executivo da Ontario Farmland Trust, Martin Straathof, descreveu a área como uma promessa e um referencial para a segurança e soberania alimentar, estando localizada nos arredores de um centro urbano em rápido crescimento.

Segundo informações divulgadas pela emissora "CBC News", o país registrou a perda de milhões de hectares de terras agricultáveis nos últimos anos, cenário que intensificou o debate sobre a atividade perto de cidades em expansão.

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A fazenda Wilmot Orchards marca a 25ª propriedade protegida pelo Ontario Farmland Trust e a primeira localizada na região de Durham. Com a inclusão da propriedade de Stevens, a organização alcançou mais de 2.700 acres preservados e mantém a meta de chegar a 10.000 acres protegidos até 2029.