Fazenda de Glória Pires vira condomínio com lotes de R$ 1 milhão

A antiga fazenda da atriz Glória Pires e do cantor Orlando de Morais, localizada na Região Metropolitana de Goiânia, está se transformando em um condomínio residencial de luxo.

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Batizado de Terra Vermelha, o projeto reúne lotes com preços que podem ultrapassar a marca de R$ 1 milhão. Em um vídeo de divulgação, Orlando de Morais revelou que passou sua infância no local, o que adiciona um valor afetivo à propriedade, que agora dá lugar a um novo conceito de moradia.

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O condomínio fica no município de Santo Antônio de Goiás e conta com cerca de 490 lotes no total, cujas metragens variam de 1.000 m² a 2.000m². Desde o lançamento do projeto, que teve sua aprovação em 2024, 312 unidades foram vendidas. Atualmente, restam aproximadamente 109 terrenos disponíveis para compra, com valores que partem de R$ 282 mil.

As unidades mais valorizadas, que podem chegar a custar R$ 1.058.000, possuem uma localização privilegiada, com fundos voltados diretamente para áreas de preservação ambiental e lagos. A história da propriedade remonta ao avô e ao pai do músico, e foi ali que ele e Glória Pires construíram uma casa há cerca de 30 anos para criar os filhos.

O que o condomínio oferece

Os futuros moradores terão à disposição uma infraestrutura completa de lazer e bem-estar. O projeto inclui dois lagos, pista de caminhada, bosque e alamedas arborizadas com diversas espécies de árvores frutíferas.

O antigo casarão da fazenda será restaurado e transformado na sede do clube privativo. O complexo de lazer contará ainda com piscinas para adultos e crianças, quadras esportivas tradicionais e de areia, academia e um espaço exclusivo para animais de estimação.

O novo condomínio de luxo Terra Vermelha terá infraestrutura de lazer completa, incluindo espaços para crianças e áreas verdes Instagram @terravermelhafazenda / Divulgação

Além disso, o projeto urbanístico prevê a criação de uma "avenida verde", projetada para integrar as áreas residenciais às matas nativas do entorno. Para garantir a comodidade dos moradores, um minimercado interno também está nos planos do condomínio.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria