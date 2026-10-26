Falhas de memória nem sempre têm a causa que você imagina: a deficiência de vitamina B12 pode estar envolvida, mas há um cuidado essencial na investigação
Saiba como esse nutriente essencial atua no cérebro, evita danos aos nervos e veja os alimentos ideais para manter a saúde e a mente sempre afiadas
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Esquecer onde colocou as chaves, buscar uma palavra simples em uma conversa ou perder um compromisso importante são lapsos comuns. Quando se tornam frequentes, esses episódios geram preocupação e despertam o temor do início de uma doença neurodegenerativa. Por trás dessas falhas cognitivas existe uma causa mais simples: a deficiência de um nutriente essencial ao equilíbrio mental.
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A nutricionista Nichola Ludlam-Raine apontou a importância da vitamina B12 em declaração ao jornal "The Paper". A especialista afirmou: "ela é particularmente importante para o funcionamento nervoso, a memória e a concentração". Essa substância atua diretamente na produção dos glóbulos vermelhos.
Sinais neurológicos e físicos da deficiência
A falta do nutriente desencadeia sintomas físicos típicos: fadiga, fraqueza, falta de ar e língua avermelhada e dolorida. Os avisos mais expressivos envolvem o sistema neurológico. Além dos esquecimentos, a especialista cita:
formigamento nas mãos ou nos pés;
dormência nas extremidades;
problemas de equilíbrio;
dificuldades de concentração.
A carência prolongada exige atenção médica imediata. A nutricionista alertou: "ela pode provocar lesões nervosas que podem se tornar irreversíveis se não forem tratadas. Portanto, qualquer pessoa que apresente esses sintomas deve consultar rapidamente um médico".
Fatores que afetam a absorção
O problema não afeta apenas indivíduos que seguem uma alimentação vegana. O corpo necessita assimilar a vitamina presente em itens de origem animal, mas determinadas condições atrapalham o processo. Pessoas idosas apresentam vulnerabilidade maior porque a digestão se torna menos eficiente com a idade.
Quadros de anemia perniciosa ou doenças no intestino também prejudicam a assimilação da vitamina. O uso diário de remédios contra acidez gástrica e o consumo frequente de bebidas alcoólicas diminuem fortemente o aproveitamento do nutriente pelo organismo.
Fontes alimentares recomendadas
A prevenção ocorre com a inclusão de alimentos com altas concentrações de vitamina B12:
fígado de vitela ou de aves;
peixes gordurosos como cavala, sardinha e atum;
carne bovina e ovos;
iogurtes e queijos como o emmental.
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Pessoas veganas encontram alternativas em leites vegetais, cereais e levedura maltada, além de suplementos alimentares consumidos sob orientação profissional. Um exame de sangue confirma o quadro de carência da vitamina B12. Diante de qualquer dúvida, a recomendação é procurar um médico.