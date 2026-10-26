Falhas de memória nem sempre têm a causa que você imagina: a deficiência de vitamina B12 pode estar envolvida, mas há um cuidado essencial na investigação

Esquecer onde colocou as chaves, buscar uma palavra simples em uma conversa ou perder um compromisso importante são lapsos comuns. Quando se tornam frequentes, esses episódios geram preocupação e despertam o temor do início de uma doença neurodegenerativa. Por trás dessas falhas cognitivas existe uma causa mais simples: a deficiência de um nutriente essencial ao equilíbrio mental.

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A nutricionista Nichola Ludlam-Raine apontou a importância da vitamina B12 em declaração ao jornal "The Paper". A especialista afirmou: "ela é particularmente importante para o funcionamento nervoso, a memória e a concentração". Essa substância atua diretamente na produção dos glóbulos vermelhos.

Sinais neurológicos e físicos da deficiência

A falta do nutriente desencadeia sintomas físicos típicos: fadiga, fraqueza, falta de ar e língua avermelhada e dolorida. Os avisos mais expressivos envolvem o sistema neurológico. Além dos esquecimentos, a especialista cita:

formigamento nas mãos ou nos pés;

dormência nas extremidades;

problemas de equilíbrio;

dificuldades de concentração.

A carência prolongada exige atenção médica imediata. A nutricionista alertou: "ela pode provocar lesões nervosas que podem se tornar irreversíveis se não forem tratadas. Portanto, qualquer pessoa que apresente esses sintomas deve consultar rapidamente um médico".

Fatores que afetam a absorção

O problema não afeta apenas indivíduos que seguem uma alimentação vegana. O corpo necessita assimilar a vitamina presente em itens de origem animal, mas determinadas condições atrapalham o processo. Pessoas idosas apresentam vulnerabilidade maior porque a digestão se torna menos eficiente com a idade.

Quadros de anemia perniciosa ou doenças no intestino também prejudicam a assimilação da vitamina. O uso diário de remédios contra acidez gástrica e o consumo frequente de bebidas alcoólicas diminuem fortemente o aproveitamento do nutriente pelo organismo.

Fontes alimentares recomendadas

A prevenção ocorre com a inclusão de alimentos com altas concentrações de vitamina B12:

fígado de vitela ou de aves;

peixes gordurosos como cavala, sardinha e atum;

carne bovina e ovos;

iogurtes e queijos como o emmental. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pessoas veganas encontram alternativas em leites vegetais, cereais e levedura maltada, além de suplementos alimentares consumidos sob orientação profissional. Um exame de sangue confirma o quadro de carência da vitamina B12. Diante de qualquer dúvida, a recomendação é procurar um médico.