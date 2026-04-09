Unhas frágeis, cansaço e queda de cabelo: o que seu corpo revela sobre falta de nutrientesQuando o corpo começa a falar, ele raramente grita de imediato. Em geral, sussurra por meio de sinais discre

Unhas frágeis, cansaço e queda de cabelo: o que seu corpo revela sobre falta de nutrientes

O corpo costuma enviar sinais discretos quando faltam vitaminas e minerais essenciais. Esses avisos nem sempre chamam atenção de imediato, porém se repetem no dia a dia. Unhas que quebram com facilidade, cansaço persistente e queda de cabelo podem indicar carências nutricionais específicas. Observar esses detalhes ajuda a entender quando é hora de buscar exames e apoio profissional.

A palavra-chave principal é falta de nutrientes, especialmente vitaminas D, B12, C e ferro. Cada uma delas participa de funções vitais, como formação de sangue, defesa imunológica e produção de energia. Quando há deficiência, o organismo adapta processos internos e surgem alterações físicas e cognitivas. Esses sinais não confirmam um diagnóstico, mas funcionam como pontos de atenção importantes.

Vitamina E_depositphotos.com / yulianny

Zona de alerta no rosto: pele, gengivas e expressões faciais

O rosto costuma mostrar cedo os efeitos da deficiência de vitaminas. A pele pode ficar mais opaca, ressecada ou com maior tendência a manchas. Nesses casos, uma das causas possíveis é a falta de vitamina C. Essa vitamina participa da produção de colágeno e ajuda a manter a integridade dos tecidos. Quando o nível cai, a pele perde sustentação e cicatriza com mais lentidão.

As gengivas também funcionam como um marcador sensível. Sangramentos frequentes durante a escovação podem sugerir baixa ingestão de vitamina C ou má absorção desse nutriente. Esse quadro aparece porque o colágeno das paredes dos vasos sanguíneos fica mais frágil. Dessa forma, pequenos traumas geram sangramentos mais fáceis. A mesma carência pode causar maior susceptibilidade a infecções orais.

Pálpebras e região ao redor dos olhos merecem atenção adicional. Um aspecto mais pálido pode indicar falta de ferro, já que esse mineral compõe a hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Quando o ferro se encontra em níveis baixos, os tecidos recebem menos oxigênio. Isso se reflete em palidez, lábios menos corados e sensação constante de cansaço. No entanto, somente exames laboratoriais confirmam esse quadro.

Unhas quebradiças – depositphotos.com / LyaNevada

Unhas e cabelos em foco: como a deficiência de vitaminas aparece nas extremidades?

As extremidades, como unhas e cabelos, revelam de forma visível a carência de vitaminas e minerais. Unhas quebradiças, com fissuras ou que descamam com facilidade podem se relacionar à baixa ingestão de ferro, biotina ou vitamina B12. O organismo prioriza órgãos vitais em situações de falta de nutrientes. Assim, estruturas como unhas recebem menos suporte.

A vitamina B12 participa da formação das células sanguíneas e da manutenção do sistema nervoso. Quando falta, surgem alterações nas células em crescimento rápido, como as da matriz das unhas. Em conjunto, o ferro também influencia essa estrutura, pois melhora a oxigenação dos tecidos periféricos. Por isso, unhas frágeis podem sinalizar um problema mais amplo no metabolismo de nutrientes.

A queda de cabelo merece destaque como sintoma frequente. Ela pode se intensificar em casos de deficiência de ferro, vitamina D e algumas vitaminas do complexo B. A vitamina D participa da regulação do ciclo do folículo piloso. Quando os níveis se encontram reduzidos, mais fios entram na fase de queda. O ferro, por sua vez, garante oxigenação adequada do couro cabeludo. Com pouco ferro circulante, a raiz do cabelo recebe menos nutrientes e energia.

Para organizar melhor esses sinais, vale observar algumas combinações comuns:

Queda de cabelo intensa associada a cansaço: possível falta de ferro ou vitamina D.

Unhas que lascam e descamam, com palidez: suspeita de deficiência de ferro ou B12.

Cabelos mais finos e secos, junto a pele opaca: possível baixa de vitamina C e complexo B.

Mesmo assim, cada sinal precisa de avaliação individualizada. Outros fatores, como estresse, hormônios e uso de medicamentos, também interferem nesses quadros.

Zona de alerta da energia: fadiga, atenção e saúde mental

Entre as queixas mais frequentes relacionadas à falta de vitaminas está a fadiga crônica. Nesse cenário, o cansaço aparece mesmo após noites de sono aparentemente adequadas. A deficiência de ferro reduz a capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. Como consequência, músculos e cérebro recebem menos oxigênio. Isso dificulta tarefas diárias e reduz a disposição geral.

A vitamina B12 também influencia fortemente os níveis de energia. Ela atua na formação de glóbulos vermelhos e no metabolismo de gorduras e carboidratos. Quando seus níveis caem, o corpo produz células sanguíneas menos eficientes. Surge, então, a sensação de fraqueza constante, além de tonturas ocasionais. Em alguns casos, aparecem formigamentos nas mãos e nos pés, devido ao impacto da B12 nos nervos periféricos.

Os efeitos cognitivos merecem atenção redobrada. Baixos níveis de B12 e vitamina D podem se associar a dificuldades de concentração, lapsos de memória e alterações de humor. A vitamina D participa da modulação de neurotransmissores e do sistema imunológico. Já a B12 auxilia na manutenção da bainha de mielina, que reveste os neurônios. Com pouca oferta desses nutrientes, a comunicação entre as células nervosas perde eficiência.

Além disso, a carência de vitamina C e ferro pode gerar sensação de mente lenta. Nessas condições, o cérebro recebe menos oxigênio e antioxidantes. Em resposta, surgem dores de cabeça frequentes, sonolência durante o dia e menor rendimento em atividades intelectuais. É importante frisar que esses sintomas também aparecem em outras doenças, sem relação direta com nutrição.

Como agir diante de sinais de falta de nutrientes?

Quando surgem indícios como unhas frágeis, queda de cabelo, sangramento gengival e fadiga, o primeiro passo envolve a observação do contexto. Mudanças recentes na alimentação, dietas restritivas e uso prolongado de certos medicamentos podem contribuir para a deficiência de vitaminas. Ainda assim, a autoavaliação tem limites claros.

Para abordar o problema de forma segura, alguns cuidados se mostram essenciais:

Registrar sintomas em um período mínimo de algumas semanas. Procurar um profissional de saúde para relatar essas mudanças. Realizar exames de sangue que avaliem ferro, ferritina, vitamina B12, vitamina D e outros marcadores. Discutir a necessidade de ajustes na alimentação ou uso de suplementos. Repetir exames após o tratamento, quando indicado, para verificar a resposta.

A suplementação por conta própria pode mascarar doenças mais complexas. Em alguns quadros, a falta de nutrientes ocorre não apenas por baixa ingestão, mas também por problemas de absorção intestinal ou condições crônicas, como distúrbios da tireoide. Por isso, o acompanhamento com nutricionista ou médico ajuda a identificar a causa real.

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Observar o rosto, as extremidades e os níveis de energia, de forma integrada, permite reconhecer padrões. O corpo envia sinais antes que uma deficiência se torne mais grave. Quando esses sinais são levados ao consultório e avaliados com exames, aumenta a chance de recuperar o equilíbrio nutricional de maneira segura e eficaz.