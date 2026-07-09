Vitaminas do Complexo B: para que servem e em quais alimentos achar

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Essenciais para o bom funcionamento do corpo, as vitaminas do complexo B formam um grupo de oito nutrientes que atuam diretamente na produção de energia e na saúde do cérebro. Elas são responsáveis por converter os alimentos em combustível, além de manter o sistema nervoso, a pele e os cabelos saudáveis.

As vitaminas do complexo B são cruciais para o metabolismo energético, ajudando a transformar carboidratos, gorduras e proteínas em energia utilizável pelo corpo. Elas também participam da formação de glóbulos vermelhos, da síntese de DNA e da manutenção da função neurológica adequada.

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Por serem solúveis em água, o organismo não consegue armazenar a maioria delas por muito tempo. Isso significa que a ingestão diária desses nutrientes através da alimentação é fundamental para evitar deficiências e garantir que todos os processos metabólicos funcionem corretamente.

Quais são as 8 vitaminas do complexo B?

Cada uma das oito vitaminas possui uma função específica, embora muitas vezes trabalhem em conjunto para manter a saúde geral. Conheça as principais funções de cada uma:

Vitamina B1 (Tiamina): ajuda a converter nutrientes em energia, sendo vital para o metabolismo.

Vitamina B2 (Riboflavina): atua na produção de energia e funciona como um importante antioxidante.

Vitamina B3 (Niacina): participa do metabolismo celular, da sinalização e do reparo do DNA.

Vitamina B5 (Ácido pantotênico): essencial para a produção de hormônios e colesterol, além de energia.

Vitamina B6 (Piridoxina): importante para a criação de neurotransmissores e para o funcionamento do sistema imune.

Vitamina B7 (Biotina): regula a expressão dos genes e é vital para o metabolismo de carboidratos e gorduras.

Vitamina B9 (Folato): fundamental para o crescimento celular, a formação do DNA e a divisão celular.

Vitamina B12 (Cobalamina): necessária para a função neurológica e a produção de células vermelhas do sangue.

Onde encontrar vitaminas do complexo B nos alimentos?

Uma alimentação variada e equilibrada é a melhor forma de garantir a ingestão adequada desses nutrientes. Diversos grupos alimentares são ricos em vitaminas do complexo B, sendo facilmente incorporados à dieta diária.

Carnes: fontes importantes, principalmente fígado, frango, carne vermelha e peixes como salmão e atum.

Ovos e laticínios: leite, iogurte e queijos são boas fontes, especialmente de B2 e B12.

Leguminosas: feijões, lentilhas e grão-de-bico fornecem uma quantidade significativa de folato (B9).

Grãos integrais: aveia, arroz integral e quinoa contêm diversas vitaminas B.

Vegetais de folhas escuras: espinafre e couve são excelentes fontes de folato.

Sementes e nozes: sementes de girassol e amêndoas também contribuem para a ingestão diária.

É importante notar que a vitamina B12 é encontrada quase exclusivamente em produtos de origem animal. Por essa razão, pessoas que seguem dietas veganas ou vegetarianas estritas podem precisar de suplementação ou do consumo de alimentos fortificados para atingir os níveis recomendados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.