Nem todo suplemento faz bem; confira os riscos

A vitamina B6 é essencial para o funcionamento do organismo e participa de processos ligados ao sistema nervoso, à produção de hemoglobina e ao metabolismo. O problema começa quando a ideia de que mais é melhor entra na rotina. Nos últimos anos, médicos e órgãos de saúde passaram a alertar com mais força para o excesso vindo de suplementos alimentares, multivitamínicos e até bebidas energéticas. Em vez de proteção extra, o uso exagerado pode trazer sintomas neurológicos que muitas pessoas demoram a associar ao próprio suplemento.

Para que a vitamina B6 serve no corpo?

Também conhecida como piridoxina, ela ajuda em várias funções importantes do dia a dia. Atua no metabolismo de proteínas, participa da formação de neurotransmissores e contribui para o bom funcionamento do sistema imune e dos nervos. Por isso, aparece com frequência em fórmulas voltadas para energia, foco, disposição e equilíbrio do organismo.

Na prática, a maioria das pessoas consegue obter esse nutriente por meio da alimentação. Carnes, peixes, leguminosas, banana, batata e cereais fortificados já fornecem quantidades relevantes, o que reduz bastante a necessidade de doses altas sem orientação. Esse ponto é central quando se fala em excesso de vitamina B6.

A vitamina B pode ser adquirida de várias maneiras

Por que o excesso de vitamina B6 preocupa tanto?

O risco não costuma vir da comida, mas do consumo acumulado de cápsulas, fórmulas combinadas e produtos enriquecidos. Muita gente toma um multivitamínico, depois um complexo B e ainda consome energético sem perceber que está somando doses ao longo do dia. É aí que o alerta para superdosagem de vitamina B6 ganha importância.

O principal problema é que o excesso pode afetar os nervos periféricos. Em vez de um mal-estar digestivo imediato, o quadro tende a aparecer como neuropatia periférica, com sinais que surgem aos poucos e podem ser confundidos com outras causas. Isso torna o problema mais traiçoeiro e faz muita gente continuar consumindo o produto por mais tempo do que deveria.

Sinais que merecem atenção O excesso nem sempre dói no começo, mas pode afetar a sensibilidade