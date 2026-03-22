Nem todo suplemento faz bem; confira os riscos
Vitamina B6 em alta pode afetar os nervos e trazer sinais silenciosos
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A vitamina B6 é essencial para o funcionamento do organismo e participa de processos ligados ao sistema nervoso, à produção de hemoglobina e ao metabolismo. O problema começa quando a ideia de que mais é melhor entra na rotina. Nos últimos anos, médicos e órgãos de saúde passaram a alertar com mais força para o excesso vindo de suplementos alimentares, multivitamínicos e até bebidas energéticas. Em vez de proteção extra, o uso exagerado pode trazer sintomas neurológicos que muitas pessoas demoram a associar ao próprio suplemento.
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Para que a vitamina B6 serve no corpo?
Também conhecida como piridoxina, ela ajuda em várias funções importantes do dia a dia. Atua no metabolismo de proteínas, participa da formação de neurotransmissores e contribui para o bom funcionamento do sistema imune e dos nervos. Por isso, aparece com frequência em fórmulas voltadas para energia, foco, disposição e equilíbrio do organismo.
Na prática, a maioria das pessoas consegue obter esse nutriente por meio da alimentação. Carnes, peixes, leguminosas, banana, batata e cereais fortificados já fornecem quantidades relevantes, o que reduz bastante a necessidade de doses altas sem orientação. Esse ponto é central quando se fala em excesso de vitamina B6.
Por que o excesso de vitamina B6 preocupa tanto?
O risco não costuma vir da comida, mas do consumo acumulado de cápsulas, fórmulas combinadas e produtos enriquecidos. Muita gente toma um multivitamínico, depois um complexo B e ainda consome energético sem perceber que está somando doses ao longo do dia. É aí que o alerta para superdosagem de vitamina B6 ganha importância.
O principal problema é que o excesso pode afetar os nervos periféricos. Em vez de um mal-estar digestivo imediato, o quadro tende a aparecer como neuropatia periférica, com sinais que surgem aos poucos e podem ser confundidos com outras causas. Isso torna o problema mais traiçoeiro e faz muita gente continuar consumindo o produto por mais tempo do que deveria.
Como perceber se a dose diária já passou do limite?
Esse é um dos pontos mais ignorados. A pessoa olha para um único produto e acha a dose aceitável, mas esquece de somar tudo o que consome no mesmo dia. Um suplemento para imunidade, outro para disposição e mais uma bebida enriquecida podem elevar bastante o total ingerido, aumentando o risco de toxicidade da vitamina B6.
Para reduzir erros, vale conferir rótulos e observar a dose por porção. Alguns cuidados simples ajudam bastante:
- Verifique a quantidade de piridoxina em cada suplemento usado no dia.
- Some multivitamínicos, complexo B e bebidas com vitaminas antes de repetir a dose.
- Fique atento a sinais como formigamento nas mãos, dormência e alteração na sensibilidade.
- Prefira obter a maior parte dos nutrientes pela alimentação sempre que possível.
O Dr. Guilherme Ferreira explica, em seu canal do TikTok, sobre a importância da Vitamina B6, a Piridoxina, em nosso organismo:
@drguilhermefmattos A vitamina B6 é um micronutriente indispensável no seu plano alimentar? Assista ao vídeo, conte comigo e entenda a sua importância! #vitamina #b6 #planoalimentar #nutrologoesportivo som original – Dr Guilherme Ferreira Mattos
O que fazer ao notar sintomas que podem indicar excesso?
Se surgirem dormência nos pés, formigamento, dor nas pernas ou dificuldade de coordenação, o mais importante é não normalizar o sintoma. Em casos suspeitos, a avaliação médica é essencial para investigar a causa, revisar o uso de suplementos e decidir a melhor conduta. Como esses sinais podem ter várias origens, o excesso de B6 nem sempre é a primeira hipótese.
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Também é importante saber que a melhora pode não ser imediata. Mesmo após interromper o produto, algumas pessoas ainda percebem sintomas por um tempo até que o organismo se recupere. Por isso, o caminho mais seguro é evitar automedicação com doses altas e tratar vitamina B6 alta como um alerta real, não como um detalhe sem importância.