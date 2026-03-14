A importância da raríssima vitamina B12 para o corpo e a saúde

A vitamina B12 é um nutriente essencial que chama atenção por um detalhe curioso: apesar de sua ampla associação a alimentos de origem animal, ela não é produzida por animais, mas por bactérias. Esse aspecto ajuda a explicar por que a vitamina B12 é rara na alimentação moderna, especialmente em dietas baseadas em vegetais. Ademais, por que a deficiência é um tema cada vez mais em pauta nos consultórios e pesquisas em saúde.

No organismo humano, a vitamina B12 participa de processos vitais ligados ao sangue, ao cérebro, aos nervos e ao metabolismo energético. Assim, pequenas falhas na absorção ou no consumo por longos períodos podem resultar em sintomas que, muitas vezes, passam despercebidos ou são confundidos com cansaço do dia a dia, estresse ou envelhecimento natural.

Diferentemente de muitas outras vitaminas, a B12 só é produzida por determinados tipos de bactérias e arqueias, que podem viver no solo, na água, no trato digestivo de animais e em ambientes naturais – depositphotos.com / katerynakon



O que é vitamina B12 e por que ela é rara na alimentação?

A vitamina B12, ou cobalamina, é uma vitamina do complexo B solúvel em água. Diferentemente de muitas outras vitaminas, ela só é produzida por determinados tipos de bactérias e arqueias, que podem viver no solo, na água, no trato digestivo de animais e em ambientes naturais. Ademais, animais não sintetizam B12 por conta própria; eles a obtêm dessas bactérias presentes em sua alimentação e em seu sistema digestivo.

Na alimentação atual, o processamento de alimentos, o uso de água tratada e a higienização rigorosa dos vegetais reduzem quase totalmente a presença dessas bactérias nas fontes vegetais. Por isso, a vitamina B12 acaba aparecendo em quantidades relevantes principalmente em carnes, peixes, ovos, leite e derivados, além de produtos enriquecidos e suplementos. Além disso, em dietas baseadas apenas em alimentos de origem vegetal, a ingestão natural de B12 costuma ser insuficiente sem fortificação ou suplementação planejada.

Vitamina B12: para que serve no corpo humano?

A vitamina B12 atua em diferentes frentes no organismo. Uma de suas funções centrais é na formação das células sanguíneas, principalmente os glóbulos vermelhos. Ela participa da produção de DNA dentro da medula óssea; quando falta B12, a fabricação dessas células fica prejudicada, o que pode levar à chamada anemia megaloblástica, que se caracteriza por glóbulos vermelhos maiores e menos eficientes no transporte de oxigênio.

Outro papel decisivo da vitamina B12 está na manutenção do sistema nervoso. Essa vitamina participa da formação e preservação da bainha de mielina, uma espécie de revestimento em torno dos nervos que facilita a condução dos impulsos elétricos. Por isso, alterações prolongadas nessa estrutura podem gerar sintomas como formigamentos, perda de sensibilidade e dificuldade de coordenação motora.

A B12 também é importante na produção de DNA e na regulação de substâncias como a homocisteína, que se liga à saúde cardiovascular. Além disso, ela se envolve em reações que influenciam o metabolismo energético, colaborando com outras vitaminas do complexo B para transformar carboidratos, gorduras e proteínas em energia utilizável pelas células.

Quais são os sinais de deficiência de vitamina B12?

A falta de vitamina B12 costuma se desenvolver de forma lenta, muitas vezes ao longo de anos, especialmente quando existe um pequeno estoque prévio no organismo. Por isso, os sintomas podem surgir de maneira discreta e progredir com o tempo. Entre os principais sinais associados à carência desse nutriente, destacam-se:

Fadiga e cansaço persistentes, mesmo após descanso adequado;

persistentes, mesmo após descanso adequado; Fraqueza muscular e sensação de redução de resistência para atividades comuns;

e sensação de redução de resistência para atividades comuns; Formigamento ou sensação de alfinetadas em mãos e pés;

ou sensação de alfinetadas em mãos e pés; Pele mais pálida ou levemente amarelada;

ou levemente amarelada; Dificuldades de concentração e lapsos de memória;

Palpitações e falta de ar em esforços leves, em casos de anemia mais avançada.

Quando a deficiência se prolonga, podem surgir alterações neurológicas mais intensas. Em algumas situações, os sintomas neurológicos podem aparecer mesmo antes da anemia. Por isso, sinais como formigamentos recorrentes, perda de sensibilidade nas extremidades ou instabilidade ao caminhar merecem investigação profissional, especialmente em grupos com maior risco de deficiência.

Quem precisa se preocupar mais com a vitamina B12?

Embora qualquer pessoa possa desenvolver deficiência de vitamina B12, alguns grupos têm risco aumentado, seja por baixa ingestão, seja por problemas de absorção. Entre eles, chamam atenção:

Pessoas com dieta vegana , que excluem todos os alimentos de origem animal;

, que excluem todos os alimentos de origem animal; Indivíduos com dieta vegetariana estrita sem uso regular de alimentos fortificados;

sem uso regular de alimentos fortificados; Idosos, que podem apresentar menor produção de ácido no estômago, o que dificulta a absorção;

Pessoas com doenças gastrointestinais , como doença celíaca, gastrite atrófica ou doença de Crohn;

, como doença celíaca, gastrite atrófica ou doença de Crohn; Quem passou por cirurgias bariátricas ou outras intervenções no estômago e intestino;

ou outras intervenções no estômago e intestino; Usuários crônicos de alguns medicamentos, como inibidores de bomba de prótons e metformina, em certos casos.

Para indivíduos que seguem alimentação vegana ou vegetariana estrita, o uso de suplementos de vitamina B12 ou o consumo regular de alimentos fortificados é geralmente considerado necessário para atingir níveis adequados. Já em situações de má absorção, profissionais de saúde podem indicar doses orais mais altas ou até aplicações injetáveis, a depender do quadro clínico e dos exames laboratoriais.

Quais alimentos são ricos em vitamina B12?

Os principais alimentos naturalmente ricos em vitamina B12 são de origem animal. Alguns exemplos frequentemente citados em orientações nutricionais incluem:

Fígado e vísceras em geral, que costumam ter alta concentração de B12;

em geral, que costumam ter alta concentração de B12; Carnes bovinas, suínas, de aves e de cordeiro;

bovinas, suínas, de aves e de cordeiro; Peixes como sardinha, salmão, atum, truta e bacalhau;

como sardinha, salmão, atum, truta e bacalhau; Mariscos , especialmente ostras, mexilhões e outros frutos do mar;

, especialmente ostras, mexilhões e outros frutos do mar; Leite e derivados , como queijos e iogurtes;

, como queijos e iogurtes; Ovos, particularmente a gema.

Para quem não consome produtos de origem animal, a alternativa passa pelos alimentos fortificados com vitamina B12, como alguns leites vegetais, bebidas à base de soja, cereais matinais e produtos prontos enriquecidos. Nesses casos, é importante conferir o rótulo para verificar a presença e a quantidade de B12 adicionada.

Os principais alimentos naturalmente ricos em vitamina B12 são de origem animal – depositphotos.com / monticello



Como organizar a rotina para manter bons níveis de B12?

Manter a vitamina B12 em níveis adequados envolve uma combinação de alimentação planejada, acompanhamento profissional e, quando necessário, uso de suplementos. Algumas estratégias gerais que frequentemente são adotadas incluem:

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Incluir fontes regulares de B12 nas refeições, de acordo com o padrão alimentar de cada pessoa; Realizar exames periódicos de sangue quando houver fatores de risco ou sintomas suspeitos; Adequar a forma de suplementação (oral ou injetável) conforme orientação profissional, quando indicada; Avaliar o uso prolongado de medicamentos que possam interferir na absorção, sempre com acompanhamento médico; Observar sintomas como cansaço persistente, formigamentos e alterações de memória, buscando investigação quando necessário.

Com acesso a informação confiável, avaliação individualizada e ajustes na alimentação ou suplementação, a vitamina B12 pode ser mantida em níveis adequados ao longo da vida, ajudando na preservação do sangue saudável, do sistema nervoso e do metabolismo de forma geral.