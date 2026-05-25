Guia de alimentos: onde encontrar as principais vitaminas na sua comida
Quer turbinar a imunidade e a saúde de forma natural? Veja uma lista de frutas, legumes e carnes ricas nas vitaminas essenciais para o seu corpo
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Com a busca por mais saúde e bem-estar, fortalecer o sistema imunológico através da alimentação se tornou uma prioridade para muitas pessoas. A boa notícia é que a solução pode estar no seu prato, já que uma dieta equilibrada é a principal fonte das vitaminas essenciais para o corpo funcionar corretamente. Manter os níveis desses nutrientes em dia ajuda a prevenir doenças e a garantir mais energia.
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A chave é diversificar o cardápio, incluindo diferentes grupos de alimentos que oferecem benefícios específicos. Entender onde encontrar cada vitamina torna as escolhas do dia a dia mais simples e eficientes. Confira um guia prático para enriquecer suas refeições de forma natural e saborosa.
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Vitamina C: a aliada da imunidade
Famosa por seu papel no reforço das defesas do corpo, a vitamina C é um poderoso antioxidante que ajuda a proteger as células contra danos. Além disso, ela é importante para a saúde da pele e para a absorção de ferro.
Laranja e limão: as frutas cítricas são as fontes mais conhecidas.
Morango e kiwi: ótimas opções para lanches ou sobremesas.
Pimentão: especialmente o amarelo e o vermelho, são ricos no nutriente.
Brócolis: um vegetal versátil que pode ser incluído em diversas preparações.
Vitamina D: essencial para ossos fortes
Conhecida como a "viamina do sol", por ser produzida na pele durante a exposição solar, ela é fundamental para a absorção de cálcio. Sua função principal é manter os ossos e dentes saudáveis e fortes, além de auxiliar no funcionamento do sistema imunológico.
Peixes gordurosos: salmão, sardinha e atum são excelentes fontes.
Gema de ovo: um alimento prático e nutritivo.
Leite e iogurtes: procure por versões fortificadas com vitamina D.
Cogumelos: alguns tipos, quando expostos à luz UV, produzem o nutriente.
Vitamina A: proteção para a visão e pele
Essencial para a saúde dos olhos, a vitamina A também atua no crescimento celular e na manutenção da pele e mucosas. Ela possui ação antioxidante, combatendo os radicais livres e contribuindo para um sistema imunológico mais robusto.
Cenoura e batata-doce: alimentos de cor alaranjada são ricos em betacaroteno, que o corpo converte em vitamina A.
Espinafre e couve: folhas verde-escuras são fontes importantes.
Manga e mamão: frutas tropicais que adicionam cor e nutrientes ao prato.
Vitaminas do Complexo B: energia para o dia a dia
Este grupo de vitaminas é crucial para o metabolismo energético. Elas ajudam a converter os alimentos em combustível para o corpo, além de serem importantes para a saúde do sistema nervoso e a formação de células sanguíneas.
Carnes: frango, peixe e carne vermelha são fontes ricas.
Ovos: um alimento completo que fornece várias vitaminas do complexo B.
Grãos integrais: aveia, arroz integral e pães integrais.
Leguminosas: feijão, lentilha e grão-de-bico são ótimas opções vegetais.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.